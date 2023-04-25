https://ria.ru/20230425/radonitsa-1867481685.html

Священник призвал не оставлять еду на могилах во время Радоницы

Священник призвал не оставлять еду на могилах во время Радоницы - РИА Новости, 25.04.2023

Священник призвал не оставлять еду на могилах во время Радоницы

Еду или напитки не стоит оставлять на могилах во время празднования Радоницы, это языческая традиция, а при проведении поминальной трапезы важно помнить ее... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T04:21

2023-04-25T04:21

2023-04-25T09:17

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Еду или напитки не стоит оставлять на могилах во время празднования Радоницы, это языческая традиция, а при проведении поминальной трапезы важно помнить ее цель, рассказал РИА Новости председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Во вторник второй недели после Воскресения Христова (в этом году 25 апреля) в Русской православной церкви встречают Радоницу - особый день поминовения усопших. Как отмечают священники, "веселое" название связано с тем, что он приходится на период празднования Пасхи – ее отмечают в течение 40 дней после Воскресения Христова. Слово "радоница" происходит оттого, что "мы делимся пасхальной радостью с усопшими", пояснил Максим Козлов.Он напомнил, что у верующих есть добрая традиция на Радоницу или в ближайшие дни, выходные посещать могилы усопших, приводить их в порядок."Обычаи тризны — оставлять умершим еду, спиртное, тем более выливать его на могилу, конечно, языческие. Мы, христиане, не верим, что умерший вылезет из гроба и будет есть. Также думать, что, оставив еду на могиле, мы порадуем души усопших – в лучшем случае околорелигиозная наивность. Я бы рекомендовал не потакать таким суевериям. При этом постоять у могилы, помолиться, присесть, перекусить — не возбраняется", - сказал Козлов.Говоря о традициях поминальной трапезы, он отметил, что главное тут – ее цель. "Не регламентируется, как и где ее проводить. Можно и на кладбище за столиком, не оставив мусора. Польза поминальной трапезы определяется целеполаганием. Если мы добром – кто как может – молитвой, добрым словом, поминаем усопших, то форма не важна. Если же это повод, чтобы собраться, поесть и выпить – зачем называть ее поминальной?" – задался вопросом священник.Также он предостерег верующих от излишнего употребления алкоголя в связи с этим днем. "Нередко люди просто выпивают. А чтобы это оправдать, говорят, что соблюдают традицию или приносят этим какую-то пользу. Еще Феодосий Печерский в своих поучениях удерживал своих современников от таких представлений, что чарка за здравие или упокой может быть чем-то добрым", - пояснил Козлов.Время празднования Радоницы – необычное. В Церкви усопших поминают ежедневно, кроме особых дат и периодов, например, Великого Поста. Также выделены дни специального поминовения, они приходятся на субботу, есть и особые дни – родительские субботы, однако Радоница – исключение, она приходится на вторник."Традиция Радоницы родилась из желания верующих помянуть усопших так скоро, как это станет возможным. От последней родительской субботы (в этом году – 25 марта – ред.) до Антипасхи (в этом году - 23 апреля – ред.) возгласного очевидного заупокойного повиновения в храмах совершать не полагается. Первая возможность, когда нет уставных ограничений, - вторник (второй недели после Воскресения Христова - ред.)", - пояснил священник.По его словам, утром в день Радоницы в храмах совершают литургию, а после – панихиду, а в иных случаях панихида проходит и накануне вечером. "Если нет возможности лично присутствовать на этом богослужении, можно подать записки об упокоении, в очень многих храмах – это можно сделать онлайн через сайт храма", - рассказал собеседник агентства.Записки о здравии и об упокоении в храмах принимают и в другие дни, кроме того можно попросить священника отслужить заупокойное богослужение о конкретном человеке и вместе о нем помолиться. Также об усопших можно молиться дома – каждый день.

https://ria.ru/20230315/khristiane-1857917503.html

https://ria.ru/20230420/skorlupa-1866717142.html

https://ria.ru/20230419/vykhodnoy-1866402540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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русская православная церковь