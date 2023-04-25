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Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа - РИА Новости, 25.04.2023
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12:45 25.04.2023 (обновлено: 12:46 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/putin-1867556405.html
Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа
Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа - РИА Новости, 25.04.2023
Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа
Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:45
2023-04-25T12:46
политика
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
владимир путин
россия
дмитрий артюхов
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ямало-Ненецкий округ один из успешных в нашей стране. Он (губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов) будет сегодня с докладом", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что Путин продолжает заниматься региональными делами, и сейчас у него еще часто бывают и те губернаторы, у которых заканчивается срок губернаторский.
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политика, ямало-ненецкий автономный округ (янао), владимир путин, россия, дмитрий артюхов, дмитрий песков
Политика, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Владимир Путин, Россия, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Песков
Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа

Президент Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ямало-Ненецкий округ один из успешных в нашей стране. Он (губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов) будет сегодня с докладом", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что Путин продолжает заниматься региональными делами, и сейчас у него еще часто бывают и те губернаторы, у которых заканчивается срок губернаторский.
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ПолитикаЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Владимир ПутинРоссияДмитрий АртюховДмитрий Песков
 
 
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