https://ria.ru/20230425/putin-1867556405.html

Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа

Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа - РИА Новости, 25.04.2023

Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа

Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:45

2023-04-25T12:45

2023-04-25T12:46

политика

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

владимир путин

россия

дмитрий артюхов

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863486867_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6edfbb9e9895cd7ca32610ee670b09.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ямало-Ненецкий округ один из успешных в нашей стране. Он (губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов) будет сегодня с докладом", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что Путин продолжает заниматься региональными делами, и сейчас у него еще часто бывают и те губернаторы, у которых заканчивается срок губернаторский.

https://ria.ru/20230423/proizvodstvo-1867176219.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, ямало-ненецкий автономный округ (янао), владимир путин, россия, дмитрий артюхов, дмитрий песков