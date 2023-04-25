https://ria.ru/20230425/putin-1867556405.html
Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа
Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа - РИА Новости, 25.04.2023
Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа
Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:45
2023-04-25T12:45
2023-04-25T12:46
политика
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
владимир путин
россия
дмитрий артюхов
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Ямало-Ненецкий округ один из успешных в нашей стране. Он (губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов) будет сегодня с докладом", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что Путин продолжает заниматься региональными делами, и сейчас у него еще часто бывают и те губернаторы, у которых заканчивается срок губернаторский.
https://ria.ru/20230423/proizvodstvo-1867176219.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ямало-ненецкий автономный округ (янао), владимир путин, россия, дмитрий артюхов, дмитрий песков
Политика, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Владимир Путин, Россия, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Песков
Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа
Президент Путин заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Артюхова
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник заслушает доклад губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ямало-Ненецкий округ один из успешных в нашей стране. Он (губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов) будет сегодня с докладом", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что Путин продолжает заниматься региональными делами, и сейчас у него еще часто бывают и те губернаторы, у которых заканчивается срок губернаторский.
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