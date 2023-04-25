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Американский разведчик одной фразой описал Путина - РИА Новости, 25.04.2023
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11:21 25.04.2023 (обновлено: 15:28 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/putin-1867532324.html
Американский разведчик одной фразой описал Путина
Американский разведчик одной фразой описал Путина - РИА Новости, 25.04.2023
Американский разведчик одной фразой описал Путина
Президент России Владимир Путин — один из величайших людей этого столетия, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:21
2023-04-25T15:28
россия
сша
владимир путин
скотт риттер
в мире
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин — один из величайших людей этого столетия, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.По его словам, Путин спас Россию после смутных времен девяностых годов прошлого века.Риттер добавил, что благодаря Путину Россия находится на нынешнем мировом уровне.
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россия, сша, владимир путин, скотт риттер, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Скотт Риттер, В мире
Американский разведчик одной фразой описал Путина

Экс-разведчик ВС США Риттер назвал Владимира Путина величайшим человеком этого столетия

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин — один из величайших людей этого столетия, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
«

"Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин. Он один из величайших людей этого столетия", — считает бывший военный.

По его словам, Путин спас Россию после смутных времен девяностых годов прошлого века.
«

"Он говорит истину и находится на правильной стороне истории", — отметил разведчик.

Риттер добавил, что благодаря Путину Россия находится на нынешнем мировом уровне.
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