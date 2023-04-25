https://ria.ru/20230425/putin-1867532324.html
Американский разведчик одной фразой описал Путина
Американский разведчик одной фразой описал Путина - РИА Новости, 25.04.2023
Американский разведчик одной фразой описал Путина
Президент России Владимир Путин — один из величайших людей этого столетия, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:21
2023-04-25T11:21
2023-04-25T15:28
россия
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скотт риттер
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин — один из величайших людей этого столетия, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.По его словам, Путин спас Россию после смутных времен девяностых годов прошлого века.Риттер добавил, что благодаря Путину Россия находится на нынешнем мировом уровне.
https://ria.ru/20230424/putin-1867427656.html
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россия, сша, владимир путин, скотт риттер, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Скотт Риттер, В мире
Американский разведчик одной фразой описал Путина
Экс-разведчик ВС США Риттер назвал Владимира Путина величайшим человеком этого столетия