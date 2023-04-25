https://ria.ru/20230425/putevki-1867530549.html
Эксперты рассказали, сколько сейчас стоят путевки на майские праздники
Эксперты рассказали, сколько сейчас стоят путевки на майские праздники - РИА Новости, 25.04.2023
Эксперты рассказали, сколько сейчас стоят путевки на майские праздники
Туроператоры рассказали, куда можно отправиться на майские праздники и сколько стоят такие путешествия, купленные в последний момент, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:29
2023-04-25T11:29
2023-04-25T11:29
туризм
новости - туризм
сочи
калининград
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
цены
майские праздники
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Туроператоры рассказали, куда можно отправиться на майские праздники и сколько стоят такие путешествия, купленные в последний момент, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают, что выбор программ уже не очень большой и цены не самые маленькие, но варианты все же есть.Так, национальный туроператор "Алеан" предлагает отправиться в Сочи. Две ночи вдвоем в четырехзвездочном отеле обойдутся в сумму от четырех тысяч рублей. Билеты придется оплатить отдельно.С "Мультитуром" можно в первые майские поехать в Кавминводы и за десять тысяч рублей отдохнуть в "четверке".За 13-17 тысяч рублей "Мастерская путешествий" предлагает короткие экскурсионные программы по городам Центральной России или Сибири.С "Интуристом" можно посетить, например, Калининград. Проживание в "четверке" в центре города обойдется от 13,3 тысяч рублей за двоих за две ночи. Питание – завтраки. Отели меньшей звездности — дешевле.Туры с включенным перелетом – дороже.В Fun&Sun предлагают отправиться в Казань и Махачкалу. Стоимость путевки на двоих в столицу Татарстана – от 33 тысяч рублей, в Дагестан – от 50 тысяч рублей.Туроператор "Дельфин" приглашает в поездку по Золотому кольцу. Трехдневная программа с посещением Суздаля, Иваново, Шуи, Палеха и Костромы из Москвы будет стоить от 34,8 тысяч рублей на двоих.У "РЖД Тур" на майские праздники есть туры в Карелию, Сибирь, в Брест. Минимальная цена четырехдневного визита в Белоруссию – от 82 тысяч рублей на двоих."ВодоходЪ" предлагает отправиться из Москвы в круиз на теплоходе премиум класса за 110 тысяч рублей на двоих. Гости смогут увидеть Завидово, Тверь и Углич.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, калининград, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, цены, майские праздники, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море, отдых
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Калининград, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Цены, майские праздники, куда поехать, куда можно лететь, Отдых на море, Отдых
Эксперты рассказали, сколько сейчас стоят путевки на майские праздники
АТОР: эксперты назвали стоимость туров на майские праздники в Сочи, Минводы и Дагестан
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости.
Туроператоры рассказали, куда можно отправиться на майские праздники и сколько стоят такие путешествия, купленные в последний момент, сообщает
АТОР.
Участники рынка отмечают, что выбор программ уже не очень большой и цены не самые маленькие, но варианты все же есть.
Так, национальный туроператор "Алеан" предлагает отправиться в Сочи. Две ночи вдвоем в четырехзвездочном отеле обойдутся в сумму от четырех тысяч рублей. Билеты придется оплатить отдельно.
С "Мультитуром" можно в первые майские поехать в Кавминводы и за десять тысяч рублей отдохнуть в "четверке".
За 13-17 тысяч рублей "Мастерская путешествий" предлагает короткие экскурсионные программы по городам Центральной России или Сибири.
С "Интуристом" можно посетить, например, Калининград. Проживание в "четверке" в центре города обойдется от 13,3 тысяч рублей за двоих за две ночи. Питание – завтраки. Отели меньшей звездности — дешевле.
Туры с включенным перелетом – дороже.
В Fun&Sun предлагают отправиться в Казань и Махачкалу. Стоимость путевки на двоих в столицу Татарстана – от 33 тысяч рублей, в Дагестан – от 50 тысяч рублей.
Туроператор "Дельфин" приглашает в поездку по Золотому кольцу. Трехдневная программа с посещением Суздаля, Иваново, Шуи, Палеха и Костромы из Москвы будет стоить от 34,8 тысяч рублей на двоих.
У "РЖД Тур" на майские праздники есть туры в Карелию, Сибирь, в Брест. Минимальная цена четырехдневного визита в Белоруссию – от 82 тысяч рублей на двоих.
"ВодоходЪ" предлагает отправиться из Москвы в круиз на теплоходе премиум класса за 110 тысяч рублей на двоих. Гости смогут увидеть Завидово, Тверь и Углич.
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