https://ria.ru/20230425/putevki-1867530549.html

Эксперты рассказали, сколько сейчас стоят путевки на майские праздники

Эксперты рассказали, сколько сейчас стоят путевки на майские праздники - РИА Новости, 25.04.2023

Эксперты рассказали, сколько сейчас стоят путевки на майские праздники

Туроператоры рассказали, куда можно отправиться на майские праздники и сколько стоят такие путешествия, купленные в последний момент, сообщает АТОР. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:29

2023-04-25T11:29

2023-04-25T11:29

туризм

новости - туризм

сочи

калининград

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

цены

майские праздники

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Туроператоры рассказали, куда можно отправиться на майские праздники и сколько стоят такие путешествия, купленные в последний момент, сообщает АТОР.Участники рынка отмечают, что выбор программ уже не очень большой и цены не самые маленькие, но варианты все же есть.Так, национальный туроператор "Алеан" предлагает отправиться в Сочи. Две ночи вдвоем в четырехзвездочном отеле обойдутся в сумму от четырех тысяч рублей. Билеты придется оплатить отдельно.С "Мультитуром" можно в первые майские поехать в Кавминводы и за десять тысяч рублей отдохнуть в "четверке".За 13-17 тысяч рублей "Мастерская путешествий" предлагает короткие экскурсионные программы по городам Центральной России или Сибири.С "Интуристом" можно посетить, например, Калининград. Проживание в "четверке" в центре города обойдется от 13,3 тысяч рублей за двоих за две ночи. Питание – завтраки. Отели меньшей звездности — дешевле.Туры с включенным перелетом – дороже.В Fun&Sun предлагают отправиться в Казань и Махачкалу. Стоимость путевки на двоих в столицу Татарстана – от 33 тысяч рублей, в Дагестан – от 50 тысяч рублей.Туроператор "Дельфин" приглашает в поездку по Золотому кольцу. Трехдневная программа с посещением Суздаля, Иваново, Шуи, Палеха и Костромы из Москвы будет стоить от 34,8 тысяч рублей на двоих.У "РЖД Тур" на майские праздники есть туры в Карелию, Сибирь, в Брест. Минимальная цена четырехдневного визита в Белоруссию – от 82 тысяч рублей на двоих."ВодоходЪ" предлагает отправиться из Москвы в круиз на теплоходе премиум класса за 110 тысяч рублей на двоих. Гости смогут увидеть Завидово, Тверь и Углич.

https://ria.ru/20230424/kruizy-1866598437.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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