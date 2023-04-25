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На Западе предложили "пряник" для России - РИА Новости, 25.04.2023
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01:52 25.04.2023 (обновлено: 02:41 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/pryanik-1867476470.html
На Западе предложили "пряник" для России
На Западе предложили "пряник" для России - РИА Новости, 25.04.2023
На Западе предложили "пряник" для России
Россию необходимо воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с Западом, с такой инициативой выступил аналитик The... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T01:52
2023-04-25T02:41
в мире
сша
россия
москва
сергей лавров
евросоюз
нато
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Россию необходимо воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с Западом, с такой инициативой выступил аналитик The National Interest Джеральд Хайман."Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия", – отметил он.Гнев Запада по отношению к России, не должен перекрывать понимание того, что она является огромной страной с колоссальными человеческими и природными ресурсами, а также серьезным военным потенциалом, заметил Хайман. По мнению автора, наиболее разумной стратегией в отношении России стала бы демонстрация преимуществ от отношений с западными странами.По мнению Хаймана, вместо обрывания отношений с Россией, необходимо максимально интегрировать ее в "европейскую семью", используя "не кнуты, а пряники".Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения, без навязывания ценностей. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители "протрезвеют".
https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html
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в мире, сша, россия, москва, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, США, Россия, Москва, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
На Западе предложили "пряник" для России

Аналитик TNI Хайман призвал пересмотреть подход к России, приняв ее в европейскую семью

© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Россию необходимо воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с Западом, с такой инициативой выступил аналитик The National Interest Джеральд Хайман.
"Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия", – отметил он.
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Гнев Запада по отношению к России, не должен перекрывать понимание того, что она является огромной страной с колоссальными человеческими и природными ресурсами, а также серьезным военным потенциалом, заметил Хайман. По мнению автора, наиболее разумной стратегией в отношении России стала бы демонстрация преимуществ от отношений с западными странами.
«
"Среди таких преимуществ может быть возобновление участия России в глобальной торговле, снятие санкций и отношение к ней как к мировой державе", – предложил аналитик.
По мнению Хаймана, вместо обрывания отношений с Россией, необходимо максимально интегрировать ее в "европейскую семью", используя "не кнуты, а пряники".
Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения, без навязывания ценностей. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители "протрезвеют".
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