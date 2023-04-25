На Западе предложили "пряник" для России
Аналитик TNI Хайман призвал пересмотреть подход к России, приняв ее в европейскую семью
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Россию необходимо воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с Западом, с такой инициативой выступил аналитик The National Interest Джеральд Хайман.
"Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия", – отметил он.
Гнев Запада по отношению к России, не должен перекрывать понимание того, что она является огромной страной с колоссальными человеческими и природными ресурсами, а также серьезным военным потенциалом, заметил Хайман. По мнению автора, наиболее разумной стратегией в отношении России стала бы демонстрация преимуществ от отношений с западными странами.
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"Среди таких преимуществ может быть возобновление участия России в глобальной торговле, снятие санкций и отношение к ней как к мировой державе", – предложил аналитик.
По мнению Хаймана, вместо обрывания отношений с Россией, необходимо максимально интегрировать ее в "европейскую семью", используя "не кнуты, а пряники".
Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения, без навязывания ценностей. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители "протрезвеют".