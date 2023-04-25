https://ria.ru/20230425/pryanik-1867476470.html

На Западе предложили "пряник" для России

На Западе предложили "пряник" для России - РИА Новости, 25.04.2023

На Западе предложили "пряник" для России

Россию необходимо воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с Западом, с такой инициативой выступил аналитик The... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T01:52

2023-04-25T01:52

2023-04-25T02:41

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евросоюз

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Россию необходимо воспринимать как мировую державу, привлекая ее преимуществами нормальных отношений с Западом, с такой инициативой выступил аналитик The National Interest Джеральд Хайман."Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия", – отметил он.Гнев Запада по отношению к России, не должен перекрывать понимание того, что она является огромной страной с колоссальными человеческими и природными ресурсами, а также серьезным военным потенциалом, заметил Хайман. По мнению автора, наиболее разумной стратегией в отношении России стала бы демонстрация преимуществ от отношений с западными странами.По мнению Хаймана, вместо обрывания отношений с Россией, необходимо максимально интегрировать ее в "европейскую семью", используя "не кнуты, а пряники".Москва неоднократно заявляла, что готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения, без навязывания ценностей. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет определять перспективы взаимодействия с Западом на своих условиях, как только его руководители "протрезвеют".

https://ria.ru/20230424/izolyatsiya-1867209956.html

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сша

россия

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в мире, сша, россия, москва, сергей лавров, евросоюз, нато