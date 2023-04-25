https://ria.ru/20230425/prodazha-1867549666.html

Мантуров рассказал о сделке по продаже завода Volkswagen дилеру "Авилон"

Мантуров рассказал о сделке по продаже завода Volkswagen дилеру "Авилон" - РИА Новости, 25.04.2023

Мантуров рассказал о сделке по продаже завода Volkswagen дилеру "Авилон"

Основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру "Авилон" утверждены, она находится на завершающей стадии, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:21

2023-04-25T12:21

2023-04-25T12:21

экономика

авто

денис мантуров

volkswagen group

россия

авилон

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

volkswagen touareg

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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру "Авилон" утверждены, она находится на завершающей стадии, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Комиссия (правительственная - ред.) Соответственно, утверждены параметры сделки и завершается реализация сделки между "Авилоном" и Volkswagen. Дальше идет работа по индустриальным партнерам, с которыми "Авилон" будет организовывать производство", - сказал он, отвечая на вопрос о сделке.

https://ria.ru/20230331/lada-1862254676.html

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экономика, авто, денис мантуров, volkswagen group, россия, авилон , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), volkswagen touareg