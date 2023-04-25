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Мантуров рассказал о сделке по продаже завода Volkswagen дилеру "Авилон" - РИА Новости, 25.04.2023
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12:21 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/prodazha-1867549666.html
Мантуров рассказал о сделке по продаже завода Volkswagen дилеру "Авилон"
Мантуров рассказал о сделке по продаже завода Volkswagen дилеру "Авилон" - РИА Новости, 25.04.2023
Мантуров рассказал о сделке по продаже завода Volkswagen дилеру "Авилон"
Основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру "Авилон" утверждены, она находится на завершающей стадии, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T12:21
2023-04-25T12:21
экономика
авто
денис мантуров
volkswagen group
россия
авилон
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
volkswagen touareg
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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру "Авилон" утверждены, она находится на завершающей стадии, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Комиссия (правительственная - ред.) Соответственно, утверждены параметры сделки и завершается реализация сделки между "Авилоном" и Volkswagen. Дальше идет работа по индустриальным партнерам, с которыми "Авилон" будет организовывать производство", - сказал он, отвечая на вопрос о сделке.
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экономика, авто, денис мантуров, volkswagen group, россия, авилон , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), volkswagen touareg
Экономика, Авто, Денис Мантуров, Volkswagen Group, Россия, Авилон , Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Volkswagen Touareg
Мантуров рассказал о сделке по продаже завода Volkswagen дилеру "Авилон"

Мантуров: основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen дилеру "Авилон" утвердили

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру "Авилон" утверждены, она находится на завершающей стадии, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Комиссия (правительственная - ред.) Соответственно, утверждены параметры сделки и завершается реализация сделки между "Авилоном" и Volkswagen. Дальше идет работа по индустриальным партнерам, с которыми "Авилон" будет организовывать производство", - сказал он, отвечая на вопрос о сделке.
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ЭкономикаАвтоДенис МантуровVolkswagen GroupРоссияАвилонМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Volkswagen Touareg
 
 
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