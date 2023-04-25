https://ria.ru/20230425/primore-1867484185.html
В Приморье арестовали вероятного виновника ДТП, из-за которого погибли дети
В Приморье арестовали вероятного виновника ДТП, из-за которого погибли дети - РИА Новости, 25.04.2023
В Приморье арестовали вероятного виновника ДТП, из-за которого погибли дети
Предполагаемого виновника аварии, в которой погибли два подростка и пострадал еще один, взяли под стражу в Приморском крае. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T05:55
2023-04-25T05:55
2023-04-25T06:46
происшествия
приморский край
toyota corolla
дальнегорск
авто
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ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Предполагаемого виновника аварии, в которой погибли два подростка и пострадал еще один, взяли под стражу в Приморском крае.В воскресенье в УМВД края сообщили, что в посёлке Пластун 33-летний мужчина, не получавший водительских прав, за рулём Toyota Land Cruiser врезался в двигавшуюся впереди Toyota Corolla. От удара легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево. За рулём был 15-летний подросток, который взял машину родителей без спроса. Он пострадал. Два его пассажира - 14-летние мальчик и девочка - погибли. Водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, но позже самостоятельно явился в отдел полиции. Автомобилист был пьян в момент аварии, считают следователи. На мужчину возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц."В Дальнегорске по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации в телеграм-канале СУСК региона.По информации краевой прокуратуры, мужчина арестован на два месяца.
https://ria.ru/20230422/arest-1867128590.html
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происшествия, приморский край, toyota corolla, дальнегорск, авто
Происшествия, Приморский край, Toyota Corolla, Дальнегорск, Авто
В Приморье арестовали вероятного виновника ДТП, из-за которого погибли дети
В Приморье арестовали предполагаемого виновника ДТП, из-за которого погибли двое детей
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Предполагаемого виновника аварии, в которой погибли два подростка и пострадал еще один, взяли под стражу в Приморском крае.
В воскресенье в УМВД края сообщили, что в посёлке Пластун 33-летний мужчина, не получавший водительских прав, за рулём Toyota Land Cruiser врезался в двигавшуюся впереди Toyota Corolla. От удара легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево. За рулём был 15-летний подросток, который взял машину родителей без спроса. Он пострадал. Два его пассажира - 14-летние мальчик и девочка - погибли. Водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, но позже самостоятельно явился в отдел полиции. Автомобилист был пьян в момент аварии, считают следователи. На мужчину возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
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"В Дальнегорске
по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации в телеграм-канале СУСК региона.
По информации краевой прокуратуры, мужчина арестован на два месяца.