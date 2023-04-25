https://ria.ru/20230425/primore-1867484185.html

В Приморье арестовали вероятного виновника ДТП, из-за которого погибли дети

В Приморье арестовали вероятного виновника ДТП, из-за которого погибли дети - РИА Новости, 25.04.2023

В Приморье арестовали вероятного виновника ДТП, из-за которого погибли дети

Предполагаемого виновника аварии, в которой погибли два подростка и пострадал еще один, взяли под стражу в Приморском крае. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T05:55

2023-04-25T05:55

2023-04-25T06:46

происшествия

приморский край

toyota corolla

дальнегорск

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746582590_0:0:2615:1470_1920x0_80_0_0_f382f7ba07b10621dbc59452633f765c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Предполагаемого виновника аварии, в которой погибли два подростка и пострадал еще один, взяли под стражу в Приморском крае.В воскресенье в УМВД края сообщили, что в посёлке Пластун 33-летний мужчина, не получавший водительских прав, за рулём Toyota Land Cruiser врезался в двигавшуюся впереди Toyota Corolla. От удара легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево. За рулём был 15-летний подросток, который взял машину родителей без спроса. Он пострадал. Два его пассажира - 14-летние мальчик и девочка - погибли. Водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, но позже самостоятельно явился в отдел полиции. Автомобилист был пьян в момент аварии, считают следователи. На мужчину возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц."В Дальнегорске по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации в телеграм-канале СУСК региона.По информации краевой прокуратуры, мужчина арестован на два месяца.

https://ria.ru/20230422/arest-1867128590.html

приморский край

дальнегорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, toyota corolla, дальнегорск, авто