Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали вероятного виновника ДТП, из-за которого погибли дети - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 25.04.2023 (обновлено: 06:46 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/primore-1867484185.html
В Приморье арестовали вероятного виновника ДТП, из-за которого погибли дети
В Приморье арестовали вероятного виновника ДТП, из-за которого погибли дети - РИА Новости, 25.04.2023
В Приморье арестовали вероятного виновника ДТП, из-за которого погибли дети
Предполагаемого виновника аварии, в которой погибли два подростка и пострадал еще один, взяли под стражу в Приморском крае. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T05:55
2023-04-25T06:46
происшествия
приморский край
toyota corolla
дальнегорск
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746582590_0:0:2615:1470_1920x0_80_0_0_f382f7ba07b10621dbc59452633f765c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Предполагаемого виновника аварии, в которой погибли два подростка и пострадал еще один, взяли под стражу в Приморском крае.В воскресенье в УМВД края сообщили, что в посёлке Пластун 33-летний мужчина, не получавший водительских прав, за рулём Toyota Land Cruiser врезался в двигавшуюся впереди Toyota Corolla. От удара легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево. За рулём был 15-летний подросток, который взял машину родителей без спроса. Он пострадал. Два его пассажира - 14-летние мальчик и девочка - погибли. Водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, но позже самостоятельно явился в отдел полиции. Автомобилист был пьян в момент аварии, считают следователи. На мужчину возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц."В Дальнегорске по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации в телеграм-канале СУСК региона.По информации краевой прокуратуры, мужчина арестован на два месяца.
https://ria.ru/20230422/arest-1867128590.html
приморский край
дальнегорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746582590_0:0:2615:1962_1920x0_80_0_0_e07047656dc859cf91bcc6f2cd0fdfc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, приморский край, toyota corolla, дальнегорск, авто
Происшествия, Приморский край, Toyota Corolla, Дальнегорск, Авто
В Приморье арестовали вероятного виновника ДТП, из-за которого погибли дети

В Приморье арестовали предполагаемого виновника ДТП, из-за которого погибли двое детей

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр - РИА Новости. Предполагаемого виновника аварии, в которой погибли два подростка и пострадал еще один, взяли под стражу в Приморском крае.
В воскресенье в УМВД края сообщили, что в посёлке Пластун 33-летний мужчина, не получавший водительских прав, за рулём Toyota Land Cruiser врезался в двигавшуюся впереди Toyota Corolla. От удара легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево. За рулём был 15-летний подросток, который взял машину родителей без спроса. Он пострадал. Два его пассажира - 14-летние мальчик и девочка - погибли. Водитель Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся, но позже самостоятельно явился в отдел полиции. Автомобилист был пьян в момент аварии, считают следователи. На мужчину возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
В Подмосковье арестовали мужчину, убившего женщину и ее дочь семь лет назад
22 апреля, 21:40
Дальнегорске по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в публикации в телеграм-канале СУСК региона.
По информации краевой прокуратуры, мужчина арестован на два месяца.
 
ПроисшествияПриморский крайToyota CorollaДальнегорскАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала