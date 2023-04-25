https://ria.ru/20230425/pretendenty-1867655966.html

В истории США лишь один претендент на пост президента был старше Байдена

В истории США лишь один претендент на пост президента был старше Байдена - РИА Новости, 25.04.2023

В истории США лишь один претендент на пост президента был старше Байдена

Лишь один претендент на пост президента США в истории был в момент выборов старше Джо Байдена, объявившего во вторник о намерении побороться за переизбрание. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:52

2023-04-25T16:52

2023-04-25T16:52

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Лишь один претендент на пост президента США в истории был в момент выборов старше Джо Байдена, объявившего во вторник о намерении побороться за переизбрание. Байдену, чьи оговорки и поведение часто вызывают вопросы о состоянии его здоровья, во время выборов в начале ноября 2024 года будет 81 год, а через несколько дней, 20 ноября, исполнится 82. В 1992 году в президентской кампании в США участвовал 85-летний Гарольд Стассен, однако ему не удалось стать кандидатом. Ведущие партии в США – Республиканская и Демократическая – номинируют по одному кандидату на выборах президента, остальные отсеиваются в ходе предварительного голосования (праймериз). Стассен также интересен тем, что девять раз выдвигал свою кандидатуру в президенты: в 1944, 1948, 1952, 1964, 1968, 1980, 1984, 1988 и 1992 годах. В 1932 году в президенты США баллотировался Уильям Хоуп Харви, которому был 81 год. В момент выборов его возраст был на несколько месяцев меньше, чем будет возраст Байдена в ноябре 2024 года. Таким образом, Байден, который уже сейчас является старейшим президентом в истории США, станет и самым пожилым официальным кандидатом, чье имя значится в бюллетене. А также вторым по возрасту среди сотен претендентов на этот пост на всех предыдущих выборах, которые отсеялись до дня голосования. Оговорки и поведение нынешнего президента США регулярно вызывают сомнения в его способности выполнять свою работу, он часто становится поводом для шуток. Иногда Байден путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда он прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США неоднократно оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте. Однако врачи, отвечающие, за диспансеризацию главы государства, говорят, что он не страдает от склероза или неврологических расстройств.

https://ria.ru/20230425/bayden-1867650699.html

https://ria.ru/20230423/bayden-1867142776.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден