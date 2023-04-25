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В поселке в Свердловской области загорелись более 20 домов - РИА Новости, 25.04.2023
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14:38 25.04.2023 (обновлено: 16:04 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/pozhar-1867606263.html
В поселке в Свердловской области загорелись более 20 домов
В поселке в Свердловской области загорелись более 20 домов - РИА Новости, 25.04.2023
В поселке в Свердловской области загорелись более 20 домов
Более 20 домов загорелись в поселке Таежный в Свердловской области, 27 человек эвакуировали в пункт временного размещения, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:38
2023-04-25T16:04
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Более 20 домов загорелись в поселке Таежный в Свердловской области, 27 человек эвакуировали в пункт временного размещения, сообщает региональный главк МЧС."Днем 25 апреля поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, поселок Таежный Махневского муниципального образования. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание 21 дома, из них 16 жилых", - говорится в сообщении.Уточняется, что эвакуированы 27 человек, в том числе три ребенка, все они находятся в пункте временного размещения.Подчеркивается, что к тушению привлечены более 30 человек и 10 единиц техники. Также к месту пожара направлен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, добавили в ведомстве.Как уточнил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, полиция совместно с МЧС выясняет обстоятельства происшествия, людям, оказавшимся без крова, помогают."Отрабатывается несколько версий ЧП. По одной из них огонь мог подобраться к поселку из-за вспыхнувшей сухой травы, по другой – пламя пришло из леса. Более точно это будет установлено в самое ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, валерий горелых
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Валерий Горелых
В поселке в Свердловской области загорелись более 20 домов

В поселке Таежный в Свердловской области загорелся 21 дом, 16 из них — жилые

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС тушит пожар
Сотрудник МЧС тушит пожар - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудник МЧС тушит пожар. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Более 20 домов загорелись в поселке Таежный в Свердловской области, 27 человек эвакуировали в пункт временного размещения, сообщает региональный главк МЧС.
"Днем 25 апреля поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, поселок Таежный Махневского муниципального образования. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание 21 дома, из них 16 жилых", - говорится в сообщении.
Уточняется, что эвакуированы 27 человек, в том числе три ребенка, все они находятся в пункте временного размещения.
Подчеркивается, что к тушению привлечены более 30 человек и 10 единиц техники. Также к месту пожара направлен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, добавили в ведомстве.
Как уточнил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, полиция совместно с МЧС выясняет обстоятельства происшествия, людям, оказавшимся без крова, помогают.
"Отрабатывается несколько версий ЧП. По одной из них огонь мог подобраться к поселку из-за вспыхнувшей сухой травы, по другой – пламя пришло из леса. Более точно это будет установлено в самое ближайшее время", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШВалерий Горелых
 
 
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