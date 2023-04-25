https://ria.ru/20230425/pozhar-1867606263.html

В поселке в Свердловской области загорелись более 20 домов

В поселке в Свердловской области загорелись более 20 домов - РИА Новости, 25.04.2023

В поселке в Свердловской области загорелись более 20 домов

Более 20 домов загорелись в поселке Таежный в Свердловской области, 27 человек эвакуировали в пункт временного размещения, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:38

2023-04-25T14:38

2023-04-25T16:04

происшествия

свердловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр - РИА Новости. Более 20 домов загорелись в поселке Таежный в Свердловской области, 27 человек эвакуировали в пункт временного размещения, сообщает региональный главк МЧС."Днем 25 апреля поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, поселок Таежный Махневского муниципального образования. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание 21 дома, из них 16 жилых", - говорится в сообщении.Уточняется, что эвакуированы 27 человек, в том числе три ребенка, все они находятся в пункте временного размещения.Подчеркивается, что к тушению привлечены более 30 человек и 10 единиц техники. Также к месту пожара направлен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, добавили в ведомстве.Как уточнил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, полиция совместно с МЧС выясняет обстоятельства происшествия, людям, оказавшимся без крова, помогают."Отрабатывается несколько версий ЧП. По одной из них огонь мог подобраться к поселку из-за вспыхнувшей сухой травы, по другой – пламя пришло из леса. Более точно это будет установлено в самое ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230425/pozhar-1867582321.html

свердловская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, валерий горелых