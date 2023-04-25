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Украинские военные потеряли свыше 120 солдат на двух направлениях
Украинские военные потеряли свыше 120 солдат на двух направлениях - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские военные потеряли свыше 120 солдат на двух направлениях
Группировка "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 120 украинских военных и 13 единиц техники, сообщило Минобороны... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:31
2023-04-25T15:31
2023-04-25T15:50
специальная военная операция на украине
россия
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Группировка "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 120 украинских военных и 13 единиц техники, сообщило Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара и Павловки в ДНР, а также в районе Каменского и Новоданиловки в Запорожской области."За сутки на данных направлениях уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, девять автомобилей, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Донецкая Народная Республика
Украинские военные потеряли свыше 120 солдат на двух направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 120 солдат на Южнодонецком и Запорожском направлениях