https://ria.ru/20230425/postradavshiy-1867539253.html

В Донецке мужчина пострадал при обстрелах со стороны украинских войск

В Донецке мужчина пострадал при обстрелах со стороны украинских войск - РИА Новости, 25.04.2023

В Донецке мужчина пострадал при обстрелах со стороны украинских войск

Один человек ранен в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:43

2023-04-25T11:43

2023-04-25T11:43

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Один человек ранен в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Киевского района по улице Пятницкого ранен мужчина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что во вторник в 9.45 мск украинские военные выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230424/kuleba-1867432770.html

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Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), происшествия