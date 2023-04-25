https://ria.ru/20230425/postradavshiy-1867539253.html
В Донецке мужчина пострадал при обстрелах со стороны украинских войск
В Донецке мужчина пострадал при обстрелах со стороны украинских войск - РИА Новости, 25.04.2023
В Донецке мужчина пострадал при обстрелах со стороны украинских войск
Один человек ранен в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:43
2023-04-25T11:43
2023-04-25T11:43
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Один человек ранен в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Киевского района по улице Пятницкого ранен мужчина. Анкетные данные уточняются", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что во вторник в 9.45 мск украинские военные выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230424/kuleba-1867432770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Донецке мужчина пострадал при обстрелах со стороны украинских войск
В Киевском районе Донецка мужчина пострадал при обстрелах со стороны украинских войск