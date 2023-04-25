https://ria.ru/20230425/pomosch-1867734142.html
Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине
Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине - РИА Новости, 25.04.2023
Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине
Военной помощи, которую Киеву оказывают западные страны, недостаточно, заявил в интервью телеканалу CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:57
2023-04-25T20:57
2023-04-25T22:07
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Военной помощи, которую Киеву оказывают западные страны, недостаточно, заявил в интервью телеканалу CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Глава украинской дипломатии посетовал, что Запад поставляет "очень мало" артиллерийских снарядов дальностью поражения до 30 километров, которые "критически важны" для ВСУ."Нам нужны не просто артиллерийские боеприпасы, нам нужны определенные типы боеприпасов", — заявил Кулеба.Дипломат призвал США скорректировать поставки "соответствующим образом".На прошлой неделе заместитель главы Пентагона Колин Каль предупредил, что ресурсы Вашингтона для поддержки Украины не безграничны.Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи на сумму 325 миллионов долларов в минувшую среду. Американское военное ведомство уточнило, что суммарный размер помощи Киеву с начала российской спецоперации достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы Байдена в должности главы государства — 36,1 миллиарда.
https://ria.ru/20230425/kontrnastuplenie-1867714784.html
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РИА Новости
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Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киеву недостаточно нынешней военной помощи c Запада