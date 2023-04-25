https://ria.ru/20230425/pomosch-1867734142.html

Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине

Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине - РИА Новости, 25.04.2023

Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине

Военной помощи, которую Киеву оказывают западные страны, недостаточно, заявил в интервью телеканалу CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T20:57

2023-04-25T20:57

2023-04-25T22:07

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Военной помощи, которую Киеву оказывают западные страны, недостаточно, заявил в интервью телеканалу CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Глава украинской дипломатии посетовал, что Запад поставляет "очень мало" артиллерийских снарядов дальностью поражения до 30 километров, которые "критически важны" для ВСУ."Нам нужны не просто артиллерийские боеприпасы, нам нужны определенные типы боеприпасов", — заявил Кулеба.Дипломат призвал США скорректировать поставки "соответствующим образом".На прошлой неделе заместитель главы Пентагона Колин Каль предупредил, что ресурсы Вашингтона для поддержки Украины не безграничны.Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи на сумму 325 миллионов долларов в минувшую среду. Американское военное ведомство уточнило, что суммарный размер помощи Киеву с начала российской спецоперации достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы Байдена в должности главы государства — 36,1 миллиарда.

https://ria.ru/20230425/kontrnastuplenie-1867714784.html

https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, киев, сша, пентагон, вооруженные силы украины