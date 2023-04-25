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Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:57 25.04.2023 (обновлено: 22:07 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/pomosch-1867734142.html
Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине
Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине - РИА Новости, 25.04.2023
Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине
Военной помощи, которую Киеву оказывают западные страны, недостаточно, заявил в интервью телеканалу CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:57
2023-04-25T22:07
в мире
украина
россия
дмитрий кулеба
киев
специальная военная операция на украине
сша
пентагон
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Военной помощи, которую Киеву оказывают западные страны, недостаточно, заявил в интервью телеканалу CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.Глава украинской дипломатии посетовал, что Запад поставляет "очень мало" артиллерийских снарядов дальностью поражения до 30 километров, которые "критически важны" для ВСУ."Нам нужны не просто артиллерийские боеприпасы, нам нужны определенные типы боеприпасов", — заявил Кулеба.Дипломат призвал США скорректировать поставки "соответствующим образом".На прошлой неделе заместитель главы Пентагона Колин Каль предупредил, что ресурсы Вашингтона для поддержки Украины не безграничны.Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи на сумму 325 миллионов долларов в минувшую среду. Американское военное ведомство уточнило, что суммарный размер помощи Киеву с начала российской спецоперации достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы Байдена в должности главы государства — 36,1 миллиарда.
https://ria.ru/20230425/kontrnastuplenie-1867714784.html
https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html
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в мире, украина, россия, дмитрий кулеба, киев, сша, пентагон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Кулеба, Киев, Специальная военная операция на Украине, США, Пентагон, Вооруженные силы Украины
Кулеба упрекнул Запад в недостаточной военной помощи Украине

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киеву недостаточно нынешней военной помощи c Запада

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Военной помощи, которую Киеву оказывают западные страны, недостаточно, заявил в интервью телеканалу CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«

"Притом что мы ценим все, что уже было обещано и поставлено, этого еще не достаточно", — отметил дипломат.

Глава украинской дипломатии посетовал, что Запад поставляет "очень мало" артиллерийских снарядов дальностью поражения до 30 километров, которые "критически важны" для ВСУ.
"Нам нужны не просто артиллерийские боеприпасы, нам нужны определенные типы боеприпасов", — заявил Кулеба.
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На прошлой неделе заместитель главы Пентагона Колин Каль предупредил, что ресурсы Вашингтона для поддержки Украины не безграничны.
Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи на сумму 325 миллионов долларов в минувшую среду. Американское военное ведомство уточнило, что суммарный размер помощи Киеву с начала российской спецоперации достиг 35,4 миллиарда долларов, а с начала работы Байдена в должности главы государства — 36,1 миллиарда.
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