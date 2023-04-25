Рейтинг@Mail.ru
Гладков сообщил о помощи пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Белгородская область
Белгородская область
 
17:27 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/pomosch-1867675270.html
Гладков сообщил о помощи пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу
Гладков сообщил о помощи пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу - РИА Новости, 25.04.2023
Гладков сообщил о помощи пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу
Белгородская область получит 800 миллионов рублей на выплату компенсаций пострадавшим от обстрелов украинских войск предприятиям и субъектам экономики, сообщил... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:27
2023-04-25T17:27
белгородская область
белгородская область
россия
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2f105fd7c423325dab087b204d0e6be.jpg
БЕЛГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Белгородская область получит 800 миллионов рублей на выплату компенсаций пострадавшим от обстрелов украинских войск предприятиям и субъектам экономики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Гладков сообщил, что вышло постановление правительства РФ, регламентирующее порядок предоставления помощи предприятиям, субъектам экономики региона, пострадавшим от обстрелов украинских войск. Власти региона в свою очередь выпустили соответствующий нормативно-правовой акт. "С завтрашнего дня (со среды) министерство экономического развития Белгородской области начинает приём пакетов документов от руководителей тех предприятий, которые пострадали. Буду стараться контролировать этот процесс, потому что многие пострадавшие предприятия знаю лично", - написал Гладков. Он отметил, что люди готовы к тому, чтобы получить денежные средства и максимально быстро восстановить экономическую деятельность, которая позволит выплачивать зарплату, платить налоги нормально работать. "Ждём поступления уже непосредственно финансовых средств. На все три региона выделен 1 миллиард рублей, из них 800 миллионов планируется выделить Белгородской области", - пояснил Гладков, выразив надежду, что эта помощь уже в ближайшие несколько дней поступит в хозяйствующие субъекты. Глава региона добавил, что на прием документов будет выделено 10 дней, а затем все средства направят владельцам пострадавшего бизнеса. Далее начнётся следующий этап приема документов, который уже беспрерывно продлится до 15 декабря 2023 года включительно. "Все, что потребуется от наших предпринимателей, - принести утверждённый пакет документов в областное министерство экономического развития и промышленности", - написал Гладков.
https://ria.ru/20230420/pogibshie-1866584460.html
https://ria.ru/20230315/belgorod-1857941325.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847187480_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_8f3396641d80eabb796a883ff45a8ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков

Гладков сообщил о помощи пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Белгородская область получит 800 миллионов рублей на выплату компенсаций пострадавшим от обстрелов украинских войск предприятиям и субъектам экономики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
Гладков сообщил, что вышло постановление правительства РФ, регламентирующее порядок предоставления помощи предприятиям, субъектам экономики региона, пострадавшим от обстрелов украинских войск. Власти региона в свою очередь выпустили соответствующий нормативно-правовой акт.
"С завтрашнего дня (со среды) министерство экономического развития Белгородской области начинает приём пакетов документов от руководителей тех предприятий, которые пострадали. Буду стараться контролировать этот процесс, потому что многие пострадавшие предприятия знаю лично", - написал Гладков.
Он отметил, что люди готовы к тому, чтобы получить денежные средства и максимально быстро восстановить экономическую деятельность, которая позволит выплачивать зарплату, платить налоги нормально работать.
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Число погибших в Белгородской области из-за украинской агрессии достигло 30
20 апреля, 12:45
"Ждём поступления уже непосредственно финансовых средств. На все три региона выделен 1 миллиард рублей, из них 800 миллионов планируется выделить Белгородской области", - пояснил Гладков, выразив надежду, что эта помощь уже в ближайшие несколько дней поступит в хозяйствующие субъекты.
Глава региона добавил, что на прием документов будет выделено 10 дней, а затем все средства направят владельцам пострадавшего бизнеса. Далее начнётся следующий этап приема документов, который уже беспрерывно продлится до 15 декабря 2023 года включительно. "Все, что потребуется от наших предпринимателей, - принести утверждённый пакет документов в областное министерство экономического развития и промышленности", - написал Гладков.

Другие новости региона читайте здесь>>

Последствия обстрела Шебекино в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
При обстреле Белгорода со стороны ВСУ ранена девушка
15 марта, 09:26
 
Белгородская областьБелгородская областьРоссияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала