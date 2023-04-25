https://ria.ru/20230425/pomosch-1867675270.html

Гладков сообщил о помощи пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу

Гладков сообщил о помощи пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу - РИА Новости, 25.04.2023

Гладков сообщил о помощи пострадавшему от обстрелов белгородскому бизнесу

Белгородская область получит 800 миллионов рублей на выплату компенсаций пострадавшим от обстрелов украинских войск предприятиям и субъектам экономики, сообщил... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:27

2023-04-25T17:27

2023-04-25T17:27

белгородская область

белгородская область

россия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 апр – РИА Новости. Белгородская область получит 800 миллионов рублей на выплату компенсаций пострадавшим от обстрелов украинских войск предприятиям и субъектам экономики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Гладков сообщил, что вышло постановление правительства РФ, регламентирующее порядок предоставления помощи предприятиям, субъектам экономики региона, пострадавшим от обстрелов украинских войск. Власти региона в свою очередь выпустили соответствующий нормативно-правовой акт. "С завтрашнего дня (со среды) министерство экономического развития Белгородской области начинает приём пакетов документов от руководителей тех предприятий, которые пострадали. Буду стараться контролировать этот процесс, потому что многие пострадавшие предприятия знаю лично", - написал Гладков. Он отметил, что люди готовы к тому, чтобы получить денежные средства и максимально быстро восстановить экономическую деятельность, которая позволит выплачивать зарплату, платить налоги нормально работать. "Ждём поступления уже непосредственно финансовых средств. На все три региона выделен 1 миллиард рублей, из них 800 миллионов планируется выделить Белгородской области", - пояснил Гладков, выразив надежду, что эта помощь уже в ближайшие несколько дней поступит в хозяйствующие субъекты. Глава региона добавил, что на прием документов будет выделено 10 дней, а затем все средства направят владельцам пострадавшего бизнеса. Далее начнётся следующий этап приема документов, который уже беспрерывно продлится до 15 декабря 2023 года включительно. "Все, что потребуется от наших предпринимателей, - принести утверждённый пакет документов в областное министерство экономического развития и промышленности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20230420/pogibshie-1866584460.html

https://ria.ru/20230315/belgorod-1857941325.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, вячеслав гладков