Украина "имеет право" уничтожать все в Крыму и Донбассе, заявил Подоляк
Советник офиса Зеленского Подоляк заявил о праве Киева уничтожать все в Крыму и Донбассе
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Украина "имеет право" уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на очередную порцию материалов, которые названы утекшими в сеть документами, сообщила, что Украина планировала нанести удары по территории России 24 февраля этого года, но по просьбе Вашингтона отложила атаки.
"Зачем Украине, которая сегодня абсолютно точно зависит от полного взаимодействия с партнерами относительно вооружения и того, как мы его используем, и какое военное задание мы бы выполнили одним ударом (по Москве – ред.)? Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР – ред.), Донецкой (ДНР – ред.), Запорожской и Херсонской областей", - сказал он в телеэфире.
По данным Washington Post, документ американского агентства нацбезопасности был опубликован 13 февраля. В этот же день США вновь призвали своих граждан покинуть Россию. Однако 22 февраля вышел доклад ЦРУ, согласно которому ГУР минобороны Украины "согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары" по Москве. При этом согласно разведке, нет указаний на то, что другая украинская спецслужба — СБУ — согласилась отсрочить собственные планы атаковать российскую столицу примерно в это же время.