https://ria.ru/20230425/podderzhka-1867485493.html

В США рассказали, когда "закроется" окно поддержки Украины

В США рассказали, когда "закроется" окно поддержки Украины - РИА Новости, 25.04.2023

В США рассказали, когда "закроется" окно поддержки Украины

Окно, позволяющее Украине добиться успехов в борьбе с Россией, не может оставаться открытым вечно, пишет The New York Times. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T06:26

2023-04-25T06:26

2023-04-25T07:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

дмитрий песков

россия

денис шмыгаль

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Окно, позволяющее Украине добиться успехов в борьбе с Россией, не может оставаться открытым вечно, пишет The New York Times."Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта", – говорится в публикации.После украинского наступления крайне маловероятно, что Запад в обозримом будущем сможет вновь нарастить потенциал Киев, как он это уже сделал для ее подготовки к активизации боевых действий.У западных стран, констатировали авторы материала, нет достаточных запасов, а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды Киева до следующего года.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230424/kontrnastuplenie-1867250098.html

https://ria.ru/20230424/makron-1867247373.html

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, россия, денис шмыгаль, вооруженные силы украины