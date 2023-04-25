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В США рассказали, когда "закроется" окно поддержки Украины
В США рассказали, когда "закроется" окно поддержки Украины - РИА Новости, 25.04.2023
В США рассказали, когда "закроется" окно поддержки Украины
Окно, позволяющее Украине добиться успехов в борьбе с Россией, не может оставаться открытым вечно, пишет The New York Times. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T06:26
2023-04-25T06:26
2023-04-25T07:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
дмитрий песков
россия
денис шмыгаль
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Окно, позволяющее Украине добиться успехов в борьбе с Россией, не может оставаться открытым вечно, пишет The New York Times."Без решающей победы на фронте западная поддержка Украины может ослабнуть, а Киев может столкнуться с растущим давлением с целью вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта", – говорится в публикации.После украинского наступления крайне маловероятно, что Запад в обозримом будущем сможет вновь нарастить потенциал Киев, как он это уже сделал для ее подготовки к активизации боевых действий.У западных стран, констатировали авторы материала, нет достаточных запасов, а внутреннее производство не сможет удовлетворить нужды Киева до следующего года.Украинские власти неоднократно анонсировали контрнаступление ВСУ. Пятнадцатого апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ состоится в ближайшее время.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва тщательно отслеживает любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывает их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230424/kontrnastuplenie-1867250098.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Россия, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы Украины
В США рассказали, когда "закроется" окно поддержки Украины
NYT: Украина рискует лишиться поддержки Запада в случае провала контрнаступления ВСУ