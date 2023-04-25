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Сборная Балашихи победила на IV открытом Кубке города по армрестлингу
Сборная Балашихи победила на IV открытом Кубке города по армрестлингу - РИА Новости, 25.04.2023
Сборная Балашихи победила на IV открытом Кубке города по армрестлингу
Спортсмены Балашихи одержали победу на турнире на IV открытом Кубке города по армрестлингу, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:51
2023-04-25T17:51
2023-04-25T17:51
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Спортсмены Балашихи одержали победу на турнире на IV открытом Кубке города по армрестлингу, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Четвёртый открытый Кубок Балашихи по армрестлингу прошёл в торговом центре "Новоизмайловский" 22 апреля. В соревнованиях участвовали 175 мужчин и женщин из 41 муниципалитета Подмосковья. Турнир организован совместно с Федерацией армрестлинга Московской области при поддержке администрации Балашихи.В соревнованиях участвовали как юные армрестлеры, так и опытные спортсмены — мастера спорта и неоднократные участники чемпионатов России. Победителей определяли в нескольких весовых категориях. Объединённую команду Балашихи и Реутова на турнире представили 18 армрестлеров.Соревнования проводились по правилам Федерации армрестлинга России.Каждый поединок с участием двух человек проходит за специальным столом. Спортсмены держат правые руки на специальных подлокотниках, а победитель определятся касанием захвата рук бокового валика.Командную победу на турнире одержали спортсмены из Балашихи. В этом году пройдёт ещё один турнир по армрестлингу в рамках Дня физкультурника. На следующий год организаторами запланировано 4 турнира — фестиваль силовых видов спорта ко Дню защитника Отечества, открытый Кубок Балашихи весной, турнир на День физкультурника летом и осенний чемпионат.
https://ria.ru/20230421/balashikha-1866892795.html
https://ria.ru/20230422/subbotnik-1867087778.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балашиха, московская область (подмосковье), россия, спорт
Балашиха, Московская область (Подмосковье), Россия, Спорт
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Спортсмены Балашихи одержали победу на турнире на IV открытом Кубке города по армрестлингу, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Четвёртый открытый Кубок Балашихи по армрестлингу прошёл в торговом центре "Новоизмайловский" 22 апреля. В соревнованиях участвовали 175 мужчин и женщин из 41 муниципалитета Подмосковья
. Турнир организован совместно с Федерацией армрестлинга Московской области при поддержке администрации Балашихи.
В соревнованиях участвовали как юные армрестлеры, так и опытные спортсмены — мастера спорта и неоднократные участники чемпионатов России
. Победителей определяли в нескольких весовых категориях. Объединённую команду Балашихи и Реутова
на турнире представили 18 армрестлеров.
«
"Мы регулярно проводим подобные соревнования, открытый Кубок Балашихи по армрестлингу состоялся уже четвёртый раз. Мы также проводим турниры по бодибилдингу, силовому экстриму, русскому жиму и другим видам спорта. В Балашихе они проходят чаще, чем в любом другом муниципалитете Подмосковья", — рассказал президент Федерации силовых видов спорта Московской области Дмитрий Грибов.
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Соревнования проводились по правилам Федерации армрестлинга России.
Каждый поединок с участием двух человек проходит за специальным столом. Спортсмены держат правые руки на специальных подлокотниках, а победитель определятся касанием захвата рук бокового валика.
«
"Медалями и грамотами наградили участников, победивших в индивидуальных соревнованиях. Также на турнире прошло абсолютное первенство. Заявиться на участие в нём мог спортсмен из любой весовой категории. В таком соревновании важна сила руки, независимо от массы тела. В этой категории мы разыграли денежный призовой фонд среди мужчин и женщин", —` добавил Грибов.
Командную победу на турнире одержали спортсмены из Балашихи. В этом году пройдёт ещё один турнир по армрестлингу в рамках Дня физкультурника. На следующий год организаторами запланировано 4 турнира — фестиваль силовых видов спорта ко Дню защитника Отечества, открытый Кубок Балашихи весной, турнир на День физкультурника летом и осенний чемпионат.
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