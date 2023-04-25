https://ria.ru/20230425/pobediteli-1867681263.html

Сборная Балашихи победила на IV открытом Кубке города по армрестлингу

Сборная Балашихи победила на IV открытом Кубке города по армрестлингу - РИА Новости, 25.04.2023

Сборная Балашихи победила на IV открытом Кубке города по армрестлингу

Спортсмены Балашихи одержали победу на турнире на IV открытом Кубке города по армрестлингу, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:51

2023-04-25T17:51

2023-04-25T17:51

балашиха

московская область (подмосковье)

россия

спорт

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Спортсмены Балашихи одержали победу на турнире на IV открытом Кубке города по армрестлингу, сообщает пресс-служба администрации городского округа.Четвёртый открытый Кубок Балашихи по армрестлингу прошёл в торговом центре "Новоизмайловский" 22 апреля. В соревнованиях участвовали 175 мужчин и женщин из 41 муниципалитета Подмосковья. Турнир организован совместно с Федерацией армрестлинга Московской области при поддержке администрации Балашихи.В соревнованиях участвовали как юные армрестлеры, так и опытные спортсмены — мастера спорта и неоднократные участники чемпионатов России. Победителей определяли в нескольких весовых категориях. Объединённую команду Балашихи и Реутова на турнире представили 18 армрестлеров.Соревнования проводились по правилам Федерации армрестлинга России.Каждый поединок с участием двух человек проходит за специальным столом. Спортсмены держат правые руки на специальных подлокотниках, а победитель определятся касанием захвата рук бокового валика.Командную победу на турнире одержали спортсмены из Балашихи. В этом году пройдёт ещё один турнир по армрестлингу в рамках Дня физкультурника. На следующий год организаторами запланировано 4 турнира — фестиваль силовых видов спорта ко Дню защитника Отечества, открытый Кубок Балашихи весной, турнир на День физкультурника летом и осенний чемпионат.

https://ria.ru/20230421/balashikha-1866892795.html

https://ria.ru/20230422/subbotnik-1867087778.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

балашиха, московская область (подмосковье), россия, спорт