Фонтаны русского Версаля. В Петергофе открыт летний сезон

Петергоф называют русским Версалем. Именно эта резиденция французских королей вдохновила Петра I на создание собственного парка с фонтанами.
В этой части Северной столицы — одна из крупнейших в мире фонтанных систем, там 147 действующих объектов.
Петергоф называют русским Версалем. Именно эта резиденция французских королей вдохновила Петра I на создание собственного парка с фонтанами.
В этой части Северной столицы — одна из крупнейших в мире фонтанных систем, там 147 действующих объектов.
"Самсон" — центральный фонтан дворцово-паркового ансамбля "Петергоф". Струя воды бьет вверх на 21 метр.
Впервые скульптура из свинца была установлена здесь в 1735 году. В 1801-м ее, обветшавшую, заменили бронзовой группой. Во время Великой Отечественной войны статуя была утрачена, и на основе фотографий воссоздана в 1947 году.
"Самсон" — центральный фонтан дворцово-паркового ансамбля "Петергоф". Струя воды бьет вверх на 21 метр.
Впервые скульптура из свинца была установлена здесь в 1735 году. В 1801-м ее, обветшавшую, заменили бронзовой группой. Во время Великой Отечественной войны статуя была утрачена, и на основе фотографий воссоздана в 1947 году.
По обе стороны от "Самсона" в бассейнах диаметром 25 метров — парные фонтаны "Чаши" весом по 17 тонн.
Восточный прозвали французским — мастер был оттуда. Западный —итальянский.
По обе стороны от "Самсона" в бассейнах диаметром 25 метров — парные фонтаны "Чаши" весом по 17 тонн.
Восточный прозвали французским — мастер был оттуда. Западный —итальянский.
Возле фонтанов-шутих всегда многолюдно. Они включаются внезапно. Подходя ближе определенной черты, посетители попадают под водяные струи.
Возле фонтанов-шутих всегда многолюдно. Они включаются внезапно. Подходя ближе определенной черты, посетители попадают под водяные струи.
"Шахматную гору" еще называют "Каскадом драконов". Фонтан расположен на склоне террасы с четырьмя черно-белыми плато. Наверху — грот, окруженный тремя фигурами фантастических существ. Из их пастей вырываются струи воды.
"Шахматную гору" еще называют "Каскадом драконов". Фонтан расположен на склоне террасы с четырьмя черно-белыми плато. Наверху — грот, окруженный тремя фигурами фантастических существ. Из их пастей вырываются струи воды.
"Римские фонтаны" — копии установленных в вечном городе на площади Святого Петра. Они появились в парке в 1739 году. Высота мраморных скульптур более десяти метров.
"Римские фонтаны" — копии установленных в вечном городе на площади Святого Петра. Они появились в парке в 1739 году. Высота мраморных скульптур более десяти метров.
Процесс подготовки системы к лету начинается осенью. В предыдущие месяцы были продиагностированы регулировочные задвижки, водозаборные камеры, произведен ремонт булыжного мощения на фонтанах-шутихах, рассказал на сайте музея начальник отдела фонтанов и гидротехнических сооружений Андрей Бирюков.
"Весной нам оставалось открыть регулировочные шлюзы, наполнить фонтанные пруды водой, промыть всю фонтанную систему, установить насадки и провести пуско-наладочные работы", —пояснил он.
Процесс подготовки системы к лету начинается осенью. В предыдущие месяцы были продиагностированы регулировочные задвижки, водозаборные камеры, произведен ремонт булыжного мощения на фонтанах-шутихах, рассказал на сайте музея начальник отдела фонтанов и гидротехнических сооружений Андрей Бирюков.
"Весной нам оставалось открыть регулировочные шлюзы, наполнить фонтанные пруды водой, промыть всю фонтанную систему, установить насадки и провести пуско-наладочные работы", —пояснил он.
С 22 апреля по 15 октября 2023 года фонтаны будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45.
Билеты можно приобрести заранее онлайн.
С 22 апреля по 15 октября 2023 года фонтаны будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45.
Билеты можно приобрести заранее онлайн.
Почти каждые выходные у воды планируется проводить различные праздники и шоу. "Большой каскад" станет площадкой для театрализованных представлений.
Почти каждые выходные у воды планируется проводить различные праздники и шоу. "Большой каскад" станет площадкой для театрализованных представлений.