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Фонтаны русского Версаля. В Петергофе открыт летний сезон - РИА Новости, 25.04.2023
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Туризм
 
16:31 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/petergof-1867531164.html
Фонтаны русского Версаля. В Петергофе открыт летний сезон
Фонтаны русского Версаля. В Петергофе открыт летний сезон - РИА Новости, 25.04.2023
Фонтаны русского Версаля. В Петергофе открыт летний сезон
В Петергофе в выходные открыли сезон фонтанов. Под музыку "Гимна великому городу" запустили самый впечатляющий из них — "Большой каскад", украшающий вход во... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:31
2023-04-25T16:31
фото
туризм
туризм
санкт-петербург
петергоф
фонтаны
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Петергофе в выходные открыли сезон фонтанов. Под музыку "Гимна великому городу" запустили самый впечатляющий из них — "Большой каскад", украшающий вход во дворец. Знаменитые объекты одного из самых известных районов Санкт-Петербурга — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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Фото, Туризм, Туризм, Санкт-Петербург, Петергоф, Фонтаны

Фонтаны русского Версаля. В Петергофе открыт летний сезон

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Петергофе в выходные открыли сезон фонтанов. Под музыку "Гимна великому городу" запустили самый впечатляющий из них — "Большой каскад", украшающий вход во дворец. Знаменитые объекты одного из самых известных районов Санкт-Петербурга — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Петергоф называют русским Версалем. Именно эта резиденция французских королей вдохновила Петра I на создание собственного парка с фонтанами.

В этой части Северной столицы — одна из крупнейших в мире фонтанных систем, там 147 действующих объектов.

Фонтаны Большого каскада на территории Государственного музея-заповедника Петергоф

Петергоф называют русским Версалем. Именно эта резиденция французских королей вдохновила Петра I на создание собственного парка с фонтанами.

В этой части Северной столицы — одна из крупнейших в мире фонтанных систем, там 147 действующих объектов.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Самсон" — центральный фонтан дворцово-паркового ансамбля "Петергоф". Струя воды бьет вверх на 21 метр.

Впервые скульптура из свинца была установлена здесь в 1735 году. В 1801-м ее, обветшавшую, заменили бронзовой группой. Во время Великой Отечественной войны статуя была утрачена, и на основе фотографий воссоздана в 1947 году.

Фонтан Самсон на территории Государственного музея-заповедника Петергоф

"Самсон" — центральный фонтан дворцово-паркового ансамбля "Петергоф". Струя воды бьет вверх на 21 метр.

Впервые скульптура из свинца была установлена здесь в 1735 году. В 1801-м ее, обветшавшую, заменили бронзовой группой. Во время Великой Отечественной войны статуя была утрачена, и на основе фотографий воссоздана в 1947 году.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

По обе стороны от "Самсона" в бассейнах диаметром 25 метров — парные фонтаны "Чаши" весом по 17 тонн.

Восточный прозвали французским — мастер был оттуда. Западный —итальянский.

Фонтан Чаша на территории Государственного музея-заповедника Петергоф

По обе стороны от "Самсона" в бассейнах диаметром 25 метров — парные фонтаны "Чаши" весом по 17 тонн.

Восточный прозвали французским — мастер был оттуда. Западный —итальянский.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Возле фонтанов-шутих всегда многолюдно. Они включаются внезапно. Подходя ближе определенной черты, посетители попадают под водяные струи.

Фонтан-шутиха Дубок на территории Государственного музея-заповедника Петергоф

Возле фонтанов-шутих всегда многолюдно. Они включаются внезапно. Подходя ближе определенной черты, посетители попадают под водяные струи.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Шахматную гору" еще называют "Каскадом драконов". Фонтан расположен на склоне террасы с четырьмя черно-белыми плато. Наверху — грот, окруженный тремя фигурами фантастических существ. Из их пастей вырываются струи воды.

Посетители возле фонтана Шахматная гора на территории Государственного музея-заповедника Петергоф

"Шахматную гору" еще называют "Каскадом драконов". Фонтан расположен на склоне террасы с четырьмя черно-белыми плато. Наверху — грот, окруженный тремя фигурами фантастических существ. Из их пастей вырываются струи воды.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

"Римские фонтаны" — копии установленных в вечном городе на площади Святого Петра. Они появились в парке в 1739 году. Высота мраморных скульптур более десяти метров.

Римские фонтаны в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф

"Римские фонтаны" — копии установленных в вечном городе на площади Святого Петра. Они появились в парке в 1739 году. Высота мраморных скульптур более десяти метров.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Процесс подготовки системы к лету начинается осенью. В предыдущие месяцы были продиагностированы регулировочные задвижки, водозаборные камеры, произведен ремонт булыжного мощения на фонтанах-шутихах, рассказал на сайте музея начальник отдела фонтанов и гидротехнических сооружений Андрей Бирюков.

"Весной нам оставалось открыть регулировочные шлюзы, наполнить фонтанные пруды водой, промыть всю фонтанную систему, установить насадки и провести пуско-наладочные работы", —пояснил он.

Фонтан Данаида на территории Государственного музея-заповедника Петергоф

Процесс подготовки системы к лету начинается осенью. В предыдущие месяцы были продиагностированы регулировочные задвижки, водозаборные камеры, произведен ремонт булыжного мощения на фонтанах-шутихах, рассказал на сайте музея начальник отдела фонтанов и гидротехнических сооружений Андрей Бирюков.

"Весной нам оставалось открыть регулировочные шлюзы, наполнить фонтанные пруды водой, промыть всю фонтанную систему, установить насадки и провести пуско-наладочные работы", —пояснил он.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

С 22 апреля по 15 октября 2023 года фонтаны будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45.

Билеты можно приобрести заранее онлайн.

Люди прогуливаются по территории Государственного музея-заповедника Петергоф

С 22 апреля по 15 октября 2023 года фонтаны будут работать ежедневно с 10:00 до 19:45.

Билеты можно приобрести заранее онлайн.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Почти каждые выходные у воды планируется проводить различные праздники и шоу. "Большой каскад" станет площадкой для театрализованных представлений.

Фонтан Солнце на территории Государственного музея-заповедника Петергоф

Почти каждые выходные у воды планируется проводить различные праздники и шоу. "Большой каскад" станет площадкой для театрализованных представлений.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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