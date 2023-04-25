Фонтаны русского Версаля. В Петергофе открыт летний сезон

Процесс подготовки системы к лету начинается осенью. В предыдущие месяцы были продиагностированы регулировочные задвижки, водозаборные камеры, произведен ремонт булыжного мощения на фонтанах-шутихах, рассказал на сайте музея начальник отдела фонтанов и гидротехнических сооружений Андрей Бирюков.

"Весной нам оставалось открыть регулировочные шлюзы, наполнить фонтанные пруды водой, промыть всю фонтанную систему, установить насадки и провести пуско-наладочные работы", —пояснил он.