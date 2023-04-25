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Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая - РИА Новости, 25.04.2023
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01:16 25.04.2023 (обновлено: 02:41 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/pensiya-1867474384.html
Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая
Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая - РИА Новости, 25.04.2023
Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая
С 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T01:16
2023-04-25T02:41
общество
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
россия
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. С 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.У Социального фонда есть вся информация о пенсионерах, поэтому в большинстве случаев дополнительных заявлений писать не придется. Например, это касается тех, кто уволился в январе или принес дополнительные документы для учета стажа.Однако о некоторых изменениях фонд придется известить. Например, если у пенсионера появились новые иждивенцы, то ему полагается надбавка. В этом и других случаях важно самому обратиться с заявлением, подчеркнула Иванова-Швец.
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общество, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, россия, пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая

Доцент РЭУ Иванова-Швец заявила о повышении пенсий россиянам старше 80 лет с 1 мая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Информационный стенд в отделении пенсионного фонда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. С 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«
"Например, тем, кто достиг 80 лет по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей", — напомнила она.
У Социального фонда есть вся информация о пенсионерах, поэтому в большинстве случаев дополнительных заявлений писать не придется. Например, это касается тех, кто уволился в январе или принес дополнительные документы для учета стажа.
Однако о некоторых изменениях фонд придется известить. Например, если у пенсионера появились новые иждивенцы, то ему полагается надбавка. В этом и других случаях важно самому обратиться с заявлением, подчеркнула Иванова-Швец.
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Россиянам объяснили, у кого будет самая большая пенсия
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ОбществоЛюдмила Иванова-ШвецРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияПенсияПенсионерыПенсии
 
 
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