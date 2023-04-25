https://ria.ru/20230425/pensiya-1867474384.html

Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая

Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая - РИА Новости, 25.04.2023

Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая

С 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T01:16

2023-04-25T01:16

2023-04-25T02:41

общество

людмила иванова-швец

рэу имени г. в. плеханова

россия

пенсия

пенсионеры

пенсии

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. С 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.У Социального фонда есть вся информация о пенсионерах, поэтому в большинстве случаев дополнительных заявлений писать не придется. Например, это касается тех, кто уволился в январе или принес дополнительные документы для учета стажа.Однако о некоторых изменениях фонд придется известить. Например, если у пенсионера появились новые иждивенцы, то ему полагается надбавка. В этом и других случаях важно самому обратиться с заявлением, подчеркнула Иванова-Швец.

https://ria.ru/20230422/pensiya-1867028580.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, россия, пенсия, пенсионеры, пенсии