https://ria.ru/20230425/pensiya-1867474384.html
Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая
Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая - РИА Новости, 25.04.2023
Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая
С 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T01:16
2023-04-25T01:16
2023-04-25T02:41
общество
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
россия
пенсия
пенсионеры
пенсии
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. С 1 мая некоторым категориям россиян увеличат пенсии, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.У Социального фонда есть вся информация о пенсионерах, поэтому в большинстве случаев дополнительных заявлений писать не придется. Например, это касается тех, кто уволился в январе или принес дополнительные документы для учета стажа.Однако о некоторых изменениях фонд придется известить. Например, если у пенсионера появились новые иждивенцы, то ему полагается надбавка. В этом и других случаях важно самому обратиться с заявлением, подчеркнула Иванова-Швец.
https://ria.ru/20230422/pensiya-1867028580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, россия, пенсия, пенсионеры, пенсии
Общество, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Россия, Пенсия, Пенсионеры, Пенсии
Россиянам объяснили, кому повысят пенсию с 1 мая
Доцент РЭУ Иванова-Швец заявила о повышении пенсий россиянам старше 80 лет с 1 мая