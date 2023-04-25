Патрушев призвал ученых к противодействию планам США по биологической войне
Патрушев призвал ученых противодействовать планам США по биологической войне против России
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские ученые должны противодействовать планам США вести биологическую войну против России и других стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Самого пристального внимания нашей научной общественности требуют специальные биологические исследования, которые используются США при разработке военных программ. Речь должна идти об активном противодействии фактической подготовки биологической войны против России и других государств", - сказал Патрушев, выступая во вторник на заседании научного совета при Совбезе РФ.
Патрушев назвал и другие результаты работы совета за минувший год.
"В данный период на заседаниях секций научного совета обсуждалась проблематика противодействия США, НАТО и коллективному Западу в условиях развязанной против России "гибридной войны", - сообщил он.
Кроме того, рассматривались вопросы наращивания сотрудничества с Индией, Китаем и странами Африки, повышения эффективности участия российской стороны в Арктическом совете и Арктическом экономическом совете, "а также будущего Бреттон-Вудской системы и доллара".
"Особое внимание было уделено прогнозированию развития обстановки в мире на фоне событий вокруг Украины, вопросам недопущения обострения ситуации в других частях постсоветского пространства, в том числе на Южном Кавказе, в Белоруссии и в Приднестровье", - добавил он.