https://ria.ru/20230425/patrushev-1867598690.html

Патрушев призвал ученых к противодействию планам США по биологической войне

Патрушев призвал ученых к противодействию планам США по биологической войне - РИА Новости, 25.04.2023

Патрушев призвал ученых к противодействию планам США по биологической войне

Российские ученые должны противодействовать планам США вести биологическую войну против России и других стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:20

2023-04-25T14:20

2023-04-25T14:50

сша

россия

николай патрушев

совет безопасности рф

индия

нато

арктический совет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785583862_0:0:3317:1867_1920x0_80_0_0_728ae8a6b0d92e07f8c647b30d28646d.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские ученые должны противодействовать планам США вести биологическую войну против России и других стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Самого пристального внимания нашей научной общественности требуют специальные биологические исследования, которые используются США при разработке военных программ. Речь должна идти об активном противодействии фактической подготовки биологической войны против России и других государств", - сказал Патрушев, выступая во вторник на заседании научного совета при Совбезе РФ.Патрушев назвал и другие результаты работы совета за минувший год."В данный период на заседаниях секций научного совета обсуждалась проблематика противодействия США, НАТО и коллективному Западу в условиях развязанной против России "гибридной войны", - сообщил он.Кроме того, рассматривались вопросы наращивания сотрудничества с Индией, Китаем и странами Африки, повышения эффективности участия российской стороны в Арктическом совете и Арктическом экономическом совете, "а также будущего Бреттон-Вудской системы и доллара"."Особое внимание было уделено прогнозированию развития обстановки в мире на фоне событий вокруг Украины, вопросам недопущения обострения ситуации в других частях постсоветского пространства, в том числе на Южном Кавказе, в Белоруссии и в Приднестровье", - добавил он.

https://ria.ru/20230414/oruzhie-1865221720.html

https://ria.ru/20230324/uran-1860275311.html

сша

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, николай патрушев, совет безопасности рф, индия, нато, арктический совет