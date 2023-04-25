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Америка не зря испугалась китайских полицейских в Нью-Йорке - РИА Новости, 25.04.2023
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08:00 25.04.2023 (обновлено: 11:15 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/paranoyya-1867442952.html
Америка не зря испугалась китайских полицейских в Нью-Йорке
Америка не зря испугалась китайских полицейских в Нью-Йорке - РИА Новости, 25.04.2023
Америка не зря испугалась китайских полицейских в Нью-Йорке
Особенность этого американо-китайского сюжета — в почти полном отсутствии реакции на него со стороны Пекина. Зато в США буря продолжает бушевать. Речь о... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T08:00
2023-04-25T11:15
аналитика
сша
китай
пекин
мао цзэдун
tiktok
федеральное бюро расследований сша
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Особенность этого американо-китайского сюжета — в почти полном отсутствии реакции на него со стороны Пекина. Зато в США буря продолжает бушевать. Речь о сенсации прошлой недели: в центре Нью-Йорка Китай незаконно открыл два полицейских участка и насаждает там свои порядки. Вообще-то, речь о порядках в Чайна-тауне, где китайские эмигранты обитают с позапрошлого века.Китайская реакция на это возникла только сейчас — но это всего лишь видеоколонка обозревателя Global Times, который произносит две простые и очевидные вещи. Первая: в Америке по этому делу арестованы два гражданина США, а не КНР. Вторая: да никогда в жизни власти Китая не дошли бы до такого бреда, чтобы незаконно открывать за пределами страны полицейские участки, настоящие, подчиненные Министерству общественной безопасности в Пекине.И действительно, если присмотреться к американским сообщениям, то "два участка" — это как бы художественный образ на потребу публики попроще. И может даже показаться, что тут у нас очередной припадок американской паранойи — шпионы из Пекина под каждой кроватью, над головой в небе Америки летают аэростаты из-за океана, в эфире — TikTok, а на земле — китайский городовой на Манхэттене.Нет, история оказывается куда более интересной, и суть ее — тоже паранойя, но сфокусированная на теме "за кого вы, китайские обитатели США".Сколько их, этих обитателей? Оценки здесь разные, от двух до пяти миллионов, в последнем случае это полтора процента населения. В Европе один миллион, всего за пределами Китая, возможно, 50-60 миллионов. Оценки расходятся потому, что есть граждане КНР, живущие в другой стране, есть получившие местное гражданство, а есть сложные случаи (как, например, на Филиппинах или в Таиланде), когда вокруг множество людей смешанной крови, хорошо помнящих о своем происхождении, но в категорию "китайцы" формально не записанные.Так за кого они — особенно после 2016-2017 годов, когда в США и на Западе в целом заговорили о "стратегическом вызове" Китая всей западной системе? И хорошо ли западники подумали, заводя себе такого врага, если не уверены в чувствах миллионов обитателей собственных стран? В общем, для паранойи есть все основания.И вот мы читаем как в откровенно помойных, так и в относительно приличных американских СМИ тучу подробностей всей этой истории. Оказывается, аресты сделаны еще в октябре и двое подозреваемых "городовых" (повторим, граждан США) были отпущены под залог. Еще оказывается, что всего таких "полицейских участков" в США не два, а уже шесть (проснись, Америка!). И в заговоре состоят агенты ФБР и прочих ведомств. А по всему миру этих участков около ста, и все это часть "единого фронта", созданного еще при Мао Цзэдуне.Очень хотелось бы, чтобы подробностей — желательно надежных — всплыло как можно больше. Дело в том, что есть такой очевидный феномен — китайская диаспора по всему миру в целом вполне патриотична. А это же интересно, отчего и как такое получается. Сегодня перед нами разворачивается информационная кампания, чтобы доказать, что диаспора эта запугана Пекином, дирижируется оттуда и т. д. Но в это слабо верится хотя бы потому, что в 60-70-е годы были попытки маоистов создать вот такой "единый фронт" по всему миру, однако из этого мало что получилось: люди убегали от леваков-революционеров и, уехав, не хотели иметь с ними дела. А вот сейчас, как видим, все обстоит несколько иначе.Видим мы демонстрации по множеству поводов, когда Китай или местных китайцев обижают — это происходит в США, Австралии, Европе. Участвуют в них китайские студенты, которые потом намерены вернуться на родину, обладатели всяких "зеленых карточек" и местного гражданства, в общем — все. В итоге немало настоящих диссидентов-беглецов из КНР себя и в США не чувствуют спокойно, зная, что они и там никак не в большинстве. Их соотечественники создают не только группы по отстаиванию интересов диаспоры, а еще и движения в поддержку родины. Группы эти по каким-то вопросам — торговым, но не только — с Пекином координируются. Собственно, аресты были сделаны среди вот таких людей-координаторов, имеющих при этом немалое влияние в США, активно работающих с местными властными структурами и с кем угодно вообще.А должно-то — по мнению Вашингтона — быть наоборот. Каждый покинувший Китай должен быть ненавистником своей родины и искренним патриотом Запада с его ценностями, правилами и прочим. А вот не получается. Кто виноват — аэростаты над головой или "пекинские городовые"? И последний вопрос: китайцы накопили хороший опыт по части работы с диаспорой, а раз так, то, возможно, этому опыту стоит у них поучиться?
https://ria.ru/20230424/panda-1867254884.html
https://ria.ru/20230405/schaste-1862985840.html
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Дмитрий Косырев
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аналитика, сша, китай, пекин, мао цзэдун, tiktok, федеральное бюро расследований сша
Аналитика, США, Китай, Пекин, Мао Цзэдун, TikTok, Федеральное бюро расследований США

Америка не зря испугалась китайских полицейских в Нью-Йорке

© AP Photo / Bebeto MatthewsОтделение полиции в квартале Чайна-таун в Нью-Йорке
Отделение полиции в квартале Чайна-таун в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Bebeto Matthews
Отделение полиции в квартале Чайна-таун в Нью-Йорке
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Особенность этого американо-китайского сюжета — в почти полном отсутствии реакции на него со стороны Пекина. Зато в США буря продолжает бушевать. Речь о сенсации прошлой недели: в центре Нью-Йорка Китай незаконно открыл два полицейских участка и насаждает там свои порядки. Вообще-то, речь о порядках в Чайна-тауне, где китайские эмигранты обитают с позапрошлого века.
Китайская реакция на это возникла только сейчас — но это всего лишь видеоколонка обозревателя Global Times, который произносит две простые и очевидные вещи. Первая: в Америке по этому делу арестованы два гражданина США, а не КНР. Вторая: да никогда в жизни власти Китая не дошли бы до такого бреда, чтобы незаконно открывать за пределами страны полицейские участки, настоящие, подчиненные Министерству общественной безопасности в Пекине.
И действительно, если присмотреться к американским сообщениям, то "два участка" — это как бы художественный образ на потребу публики попроще. И может даже показаться, что тут у нас очередной припадок американской паранойи — шпионы из Пекина под каждой кроватью, над головой в небе Америки летают аэростаты из-за океана, в эфире — TikTok, а на земле — китайский городовой на Манхэттене.
Нет, история оказывается куда более интересной, и суть ее — тоже паранойя, но сфокусированная на теме "за кого вы, китайские обитатели США".
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Сколько их, этих обитателей? Оценки здесь разные, от двух до пяти миллионов, в последнем случае это полтора процента населения. В Европе один миллион, всего за пределами Китая, возможно, 50-60 миллионов. Оценки расходятся потому, что есть граждане КНР, живущие в другой стране, есть получившие местное гражданство, а есть сложные случаи (как, например, на Филиппинах или в Таиланде), когда вокруг множество людей смешанной крови, хорошо помнящих о своем происхождении, но в категорию "китайцы" формально не записанные.
Так за кого они — особенно после 2016-2017 годов, когда в США и на Западе в целом заговорили о "стратегическом вызове" Китая всей западной системе? И хорошо ли западники подумали, заводя себе такого врага, если не уверены в чувствах миллионов обитателей собственных стран? В общем, для паранойи есть все основания.
И вот мы читаем как в откровенно помойных, так и в относительно приличных американских СМИ тучу подробностей всей этой истории. Оказывается, аресты сделаны еще в октябре и двое подозреваемых "городовых" (повторим, граждан США) были отпущены под залог. Еще оказывается, что всего таких "полицейских участков" в США не два, а уже шесть (проснись, Америка!). И в заговоре состоят агенты ФБР и прочих ведомств. А по всему миру этих участков около ста, и все это часть "единого фронта", созданного еще при Мао Цзэдуне.
Очень хотелось бы, чтобы подробностей — желательно надежных — всплыло как можно больше. Дело в том, что есть такой очевидный феномен — китайская диаспора по всему миру в целом вполне патриотична. А это же интересно, отчего и как такое получается. Сегодня перед нами разворачивается информационная кампания, чтобы доказать, что диаспора эта запугана Пекином, дирижируется оттуда и т. д. Но в это слабо верится хотя бы потому, что в 60-70-е годы были попытки маоистов создать вот такой "единый фронт" по всему миру, однако из этого мало что получилось: люди убегали от леваков-революционеров и, уехав, не хотели иметь с ними дела. А вот сейчас, как видим, все обстоит несколько иначе.
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Видим мы демонстрации по множеству поводов, когда Китай или местных китайцев обижают — это происходит в США, Австралии, Европе. Участвуют в них китайские студенты, которые потом намерены вернуться на родину, обладатели всяких "зеленых карточек" и местного гражданства, в общем — все. В итоге немало настоящих диссидентов-беглецов из КНР себя и в США не чувствуют спокойно, зная, что они и там никак не в большинстве. Их соотечественники создают не только группы по отстаиванию интересов диаспоры, а еще и движения в поддержку родины. Группы эти по каким-то вопросам — торговым, но не только — с Пекином координируются. Собственно, аресты были сделаны среди вот таких людей-координаторов, имеющих при этом немалое влияние в США, активно работающих с местными властными структурами и с кем угодно вообще.
А должно-то — по мнению Вашингтона — быть наоборот. Каждый покинувший Китай должен быть ненавистником своей родины и искренним патриотом Запада с его ценностями, правилами и прочим. А вот не получается. Кто виноват — аэростаты над головой или "пекинские городовые"? И последний вопрос: китайцы накопили хороший опыт по части работы с диаспорой, а раз так, то, возможно, этому опыту стоит у них поучиться?
 
АналитикаСШАКитайПекинМао ЦзэдунTikTokФедеральное бюро расследований США
 
 
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