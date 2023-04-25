https://ria.ru/20230425/parad-1867646034.html

В Ростове-на-Дону проведут парад в честь Дня Победы

В Ростове-на-Дону проведут парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 25.04.2023

В Ростове-на-Дону проведут парад в честь Дня Победы

Традиционный парад в честь 9 мая пройдет в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, сообщил журналистам глава региона Василий Голубев. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:36

2023-04-25T16:36

2023-04-25T16:36

общество

ростов-на-дону

новочеркасск

василий голубев

ростовская область

день победы

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр – РИА Новости. Традиционный парад в честь 9 мая пройдет в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, сообщил журналистам глава региона Василий Голубев. "Парад Победы будет в Ростове, в Новочеркасске будет. Это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных больших мероприятий. Традиционный концерт на Театральной площади в Ростове мы проводить не будем", - сказал Голубев. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону отменены первомайские демонстрации. Решение о проведении парада 9 мая власти региона планировали принять на этой неделе.

https://ria.ru/20230419/parad-1866454959.html

ростов-на-дону

новочеркасск

ростовская область

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Кирилл Волков

общество, ростов-на-дону, новочеркасск, василий голубев, ростовская область, день победы