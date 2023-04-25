https://ria.ru/20230425/parad-1867646034.html
В Ростове-на-Дону проведут парад в честь Дня Победы
В Ростове-на-Дону проведут парад в честь Дня Победы - РИА Новости, 25.04.2023
В Ростове-на-Дону проведут парад в честь Дня Победы
Традиционный парад в честь 9 мая пройдет в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, сообщил журналистам глава региона Василий Голубев. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:36
2023-04-25T16:36
2023-04-25T16:36
общество
ростов-на-дону
новочеркасск
василий голубев
ростовская область
день победы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр – РИА Новости. Традиционный парад в честь 9 мая пройдет в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, сообщил журналистам глава региона Василий Голубев. "Парад Победы будет в Ростове, в Новочеркасске будет. Это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных больших мероприятий. Традиционный концерт на Театральной площади в Ростове мы проводить не будем", - сказал Голубев. Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону отменены первомайские демонстрации. Решение о проведении парада 9 мая власти региона планировали принять на этой неделе.
https://ria.ru/20230419/parad-1866454959.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ростов-на-дону, новочеркасск, василий голубев, ростовская область, день победы
Общество, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Василий Голубев, Ростовская область, День Победы
В Ростове-на-Дону проведут парад в честь Дня Победы
Губернатор Голубев анонсировал парады в честь Дня Победы в Ростове-на-Дону и Новочеркасске
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апр – РИА Новости. Традиционный парад в честь 9 мая пройдет в Ростове-на-Дону и Новочеркасске, сообщил журналистам глава региона Василий Голубев.
"Парад Победы будет в Ростове, в Новочеркасске будет. Это традиционные места проведения наших парадов, но мы минимизируем количество крупных больших мероприятий. Традиционный концерт на Театральной площади в Ростове мы проводить не будем", - сказал Голубев.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону отменены первомайские демонстрации. Решение о проведении парада 9 мая власти региона планировали принять на этой неделе.
В Краснодарском крае Парад Победы пройдет только в Новороссийске