https://ria.ru/20230425/pamyatnik-1867681969.html

В Риге решили срочно снести памятник Пушкину

В Риге решили срочно снести памятник Пушкину - РИА Новости, 25.04.2023

В Риге решили срочно снести памятник Пушкину

Правящая коалиция Рижской думы согласилась снести памятник русскому поэту Александру Пушкину, заявила один из авторов инициативы, вице-спикер городского... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:46

2023-04-25T17:46

2023-04-25T19:17

рига

в мире

россия

латвия

рижская дума

памятники

александр пушкин

нил ушаков

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правящая коалиция Рижской думы согласилась снести памятник русскому поэту Александру Пушкину, заявила один из авторов инициативы, вице-спикер городского собрания Линда Озола.Блок Kods Rīgai предложил сделать это к 4 мая, чтобы не допустить собрания у монумента жителей на 9 мая и "остановить раскол общества и дальнейшее обострение этого вопроса", заявил представитель объединения Каспарс Адиянс.По мнению депутатов, памятник установлен незаконно, поскольку его подарило посольство России и возвели при участии экс-мэра Риги Нила Ушакова, но без поддержки Государственной инспекции по охране памятников культуры и Совета рижского исторического центра по сохранению и охране. Специальных разрешений для сноса монумента не нужно, полагают в Kods Rīga.За последние полгода памятник Пушкину в парке Кронвальда трижды оскверняли. В российском посольстве в Латвии предположили, что заинтересованные силы создают возле него "ореол нестабильности" и готовят общественное мнение к его сносу "чуть ли не под предлогом спасения от вандалов".В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у монумента. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии остановил действие пункта межправительственного соглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги.Латвия наряду с соседними Литвой и Эстонией стала одной из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившей советское наследие в монументальном искусстве. Случаи вандализма в отношении советских памятников участились после начала спецоперации на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230422/pamyatnik-1867097782.html

https://ria.ru/20230422/varvarstvo-1867029766.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

рига, в мире, россия, латвия, рижская дума, памятники, александр пушкин, нил ушаков, сергей лавров