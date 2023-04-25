https://ria.ru/20230425/ovchinskiy-1867512417.html

Овчинский: московская компания сделала около 60 робот-систем с начала года

Овчинский: московская компания сделала около 60 робот-систем с начала года - РИА Новости, 25.04.2023

Овчинский: московская компания сделала около 60 робот-систем с начала года

Московская компания произвела с начала 2023 года около 60 роботизированных систем, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем,... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:46

2023-04-25T10:46

2023-04-25T10:52

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Московская компания произвела с начала 2023 года около 60 роботизированных систем, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Предприятия Москвы постоянно повышают эффективность и развиваются. Это происходит благодаря системной поддержке со стороны города, модернизации принципов управления и, конечно, внедрению новых технологий. Так, столичная компания "Технорэд" занимается изготовлением роботизированных систем для автоматизации производственных процессов на промышленных предприятиях", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Овчинский добавил, что автоматизация не только увеличивает производительность, но и снижает количество брака, повышает качество продукции, а также сокращает затраты на ее изготовление. Это, в свою очередь, влияет на конкурентоспособность столичной продукции."Наши промышленные роботы в среднем снижают себестоимость продукции на 35 процентов, на 10 процентов сокращают долю брака и увеличивают объем производства компании до трех раз. На данный момент на 148 предприятиях России используются наши роботизированные системы, 45 из которых расположены в Москве и области. Однако на этом мы не останавливаемся и постоянно расширяем географию присутствия и увеличиваем число компаний, использующих нашу продукцию", – рассказал основатель и генеральный директор предприятия Артем Лукин.

https://ria.ru/20230425/ovchinskiy-1867487811.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский