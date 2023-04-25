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Овчинский: московская компания сделала около 60 робот-систем с начала года - РИА Новости, 25.04.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:46 25.04.2023 (обновлено: 10:52 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/ovchinskiy-1867512417.html
Овчинский: московская компания сделала около 60 робот-систем с начала года
Овчинский: московская компания сделала около 60 робот-систем с начала года - РИА Новости, 25.04.2023
Овчинский: московская компания сделала около 60 робот-систем с начала года
Московская компания произвела с начала 2023 года около 60 роботизированных систем, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:46
2023-04-25T10:52
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Московская компания произвела с начала 2023 года около 60 роботизированных систем, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Предприятия Москвы постоянно повышают эффективность и развиваются. Это происходит благодаря системной поддержке со стороны города, модернизации принципов управления и, конечно, внедрению новых технологий. Так, столичная компания "Технорэд" занимается изготовлением роботизированных систем для автоматизации производственных процессов на промышленных предприятиях", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Овчинский добавил, что автоматизация не только увеличивает производительность, но и снижает количество брака, повышает качество продукции, а также сокращает затраты на ее изготовление. Это, в свою очередь, влияет на конкурентоспособность столичной продукции."Наши промышленные роботы в среднем снижают себестоимость продукции на 35 процентов, на 10 процентов сокращают долю брака и увеличивают объем производства компании до трех раз. На данный момент на 148 предприятиях России используются наши роботизированные системы, 45 из которых расположены в Москве и области. Однако на этом мы не останавливаемся и постоянно расширяем географию присутствия и увеличиваем число компаний, использующих нашу продукцию", – рассказал основатель и генеральный директор предприятия Артем Лукин.
https://ria.ru/20230425/ovchinskiy-1867487811.html
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Артем Смирнов
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Овчинский: московская компания сделала около 60 робот-систем с начала года

© Фото : пресс-служба ДИППРуководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Московская компания произвела с начала 2023 года около 60 роботизированных систем, что в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Предприятия Москвы постоянно повышают эффективность и развиваются. Это происходит благодаря системной поддержке со стороны города, модернизации принципов управления и, конечно, внедрению новых технологий. Так, столичная компания "Технорэд" занимается изготовлением роботизированных систем для автоматизации производственных процессов на промышленных предприятиях", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИППРоботизированные системы
Роботизированные системы
Роботизированные системы
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППРоботизированные системы
Роботизированные системы
Роботизированные системы
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППРоботизированные системы
Роботизированные системы
Роботизированные системы
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППРоботизированные системы
Роботизированные системы
Роботизированные системы
© Фото : пресс-служба ДИПП
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© Фото : пресс-служба ДИППРоботизированные системы
Роботизированные системы
Роботизированные системы
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 5
Роботизированные системы
© Фото : пресс-служба ДИПП
1 из 5
Роботизированные системы
© Фото : пресс-служба ДИПП
2 из 5
Роботизированные системы
© Фото : пресс-служба ДИПП
3 из 5
Роботизированные системы
© Фото : пресс-служба ДИПП
4 из 5
Роботизированные системы
© Фото : пресс-служба ДИПП
5 из 5
Овчинский добавил, что автоматизация не только увеличивает производительность, но и снижает количество брака, повышает качество продукции, а также сокращает затраты на ее изготовление. Это, в свою очередь, влияет на конкурентоспособность столичной продукции.
"Наши промышленные роботы в среднем снижают себестоимость продукции на 35 процентов, на 10 процентов сокращают долю брака и увеличивают объем производства компании до трех раз. На данный момент на 148 предприятиях России используются наши роботизированные системы, 45 из которых расположены в Москве и области. Однако на этом мы не останавливаемся и постоянно расширяем географию присутствия и увеличиваем число компаний, использующих нашу продукцию", – рассказал основатель и генеральный директор предприятия Артем Лукин.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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