https://ria.ru/20230425/oreshkin-1867548231.html

Россия теперь знает цену Западу, заявил Орешкин

Россия теперь знает цену Западу, заявил Орешкин - РИА Новости, 25.04.2023

Россия теперь знает цену Западу, заявил Орешкин

Если Запад захочет возобновить экономическое сотрудничество с Россией, то оно будет под вопросом, "потому что цену ему мы уже знаем", заявил помощник президента РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T12:14

2023-04-25T12:14

2023-04-25T13:10

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максим орешкин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости/Прайм. Если Запад захочет возобновить экономическое сотрудничество с Россией, то оно будет под вопросом, "потому что цену ему мы уже знаем", заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые"."Даже если Запад в какой-то момент захочет опять экономически сотрудничать, на это сотрудничество надо будет уже смотреть с большим вопросом, потому что цену такого сотрудничества мы уже знаем", - сказал Орешкин.Многие западные компании публично заявили, что уходят из России, однако сейчас они пытаются свое оборудование и продукты ввести в страну. "Потому что для западных компаний это огромный рынок. И разрыв с Россией для них это очень болезненная история. И для наших компаний это возможности, а для них - это болезненная история", - заключил Орешкин.Он привел в пример недавний случай, когда один иностранный бренд водки решил вернуться на российский рынок. "Но стоит ли нам пускать их обратно? Потому что они освободили место российским компаниям, которые начинают набирать обороты. В этом плане такой российский бизнес и российские компании нужно поддерживать", - обратил внимание помощник президента.Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.Как отмечал генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров, вводимые против России санкции тяжелым психологическим бременем ложатся на западные компании, но они тем не менее стараются сохранить свое присутствие на рынке РФ.

https://ria.ru/20230425/medvedev-1867536420.html

https://ria.ru/20230425/ekonomika-1867558971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, экономика, максим орешкин