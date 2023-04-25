https://ria.ru/20230425/oreshkin-1867541821.html

Орешкин рассказал о позитивной ситуации в экономике

Орешкин рассказал о позитивной ситуации в экономике - РИА Новости, 25.04.2023

Орешкин рассказал о позитивной ситуации в экономике

Рост ВВП РФ по итогам текущего года составит от 1 до 2%, позволяя с оптимизмом смотреть на экономическую картину, заявил помощник президента России Максим... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:51

2023-04-25T11:51

2023-04-25T12:29

экономика

россия

максим орешкин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рост ВВП РФ по итогам текущего года составит от 1 до 2%, позволяя с оптимизмом смотреть на экономическую картину, заявил помощник президента России Максим Орешкин, выступая на марафоне "Знание. Первые". "Если взглянуть сейчас на экономическую картину, она позволяет с определенным оптимизмом говорить о том, что у нас происходит. Как я сказал, у нас экономика демонстрирует позитивные темпы роста уже с июля прошлого года. Уровни деловой уверенности и бизнеса, и населения находятся на многолетних максимумах... В целом по году ВВП вырастет где-то от 1 до 2%", - сказал Орешкин. Он также отметил, что на данный момент наблюдается "рекордная ситуация" на отечественном рынке труда. Безработица, на данный момент составляющая 3,5%, еще никогда не была такой низкой, подчеркнул помощник президента."Зарплаты активно растут, инфляция остается низкой. Уровень инфляции составляет порядка 2,5% на конец апреля. Банковское кредитование продолжается. Оно не ведет сейчас к инфляционным рискам, при этом поддерживает и потребительский спрос, спрос на недвижимость, корпоративное кредитование...", - сказал Орешкин.По последним данным Минэкономразвития, инфляция в России в годовом выражении на 17 апреля замедлилась до 2,82%.В апреле Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2023 году до 5,3% с 5,5%. Что касается внутригодовой динамики, то министерство ждет, что в июне она будет на уровне 3,6% в годовом выражении, в сентябре ускорится до 4,7%, а в декабре до 5,3%. В 2024-2026 годах инфляция будет находиться на уровне 4%.Дефицит бюджета РФ по действующему закону ожидается на уровне 2% ВВП.При этом в начале текущего года Минфин отмечал резкое увеличение расходов казны: в январе-марте, по предварительной оценке министерства, бюджет РФ был исполнен с дефицитом в 2,4 триллиона рублей, расходы выросли на 34% к аналогичному показателю прошлого года, а за первые два месяца текущего года рост расходов превышал 52%.В министерстве не исключали и других подобных всплесков расходов в текущем году, однако не планировали суМинэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ по итогам года на 1,2%. Как ожидается, основной вклад в рост экономики обеспечит восстановление потребительского спроса. Банк России прогнозирует либо спад экономики РФ на уровне 1% либо рост на уровне до 1%. При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что к апрельскому заседанию регулятор уточнит макропрогноз.щественной коррекции запланированных показателей по итогам года в целом.

https://ria.ru/20230420/inflyatsiya-1866593087.html

https://ria.ru/20230424/peskov-1867419393.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, максим орешкин