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ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/opk-1867535210.html
ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев
ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев
Оборонно-промышленный комплекс России сегодня справляется с нагрузкой, которая выросла в связи с военной спецоперацией на Украине, заявил зампредседателя... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:28
2023-04-25T11:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России сегодня справляется с нагрузкой, которая выросла в связи с военной спецоперацией на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание". "Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой. Да, потребовалось какие-то механизмы перезапустить безусловно, дополнительное финансирование найти, но в целом наша "оборонка" готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230412/opk-1864743652.html
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россия, украина, дмитрий медведев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Безопасность
ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев

Медведев: ОПК России справляется с возросшей из-за спецоперации на Украине нагрузкой

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России сегодня справляется с нагрузкой, которая выросла в связи с военной спецоперацией на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание".
"Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой. Да, потребовалось какие-то механизмы перезапустить безусловно, дополнительное финансирование найти, но в целом наша "оборонка" готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил", - сказал Медведев.
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12 апреля, 12:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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