https://ria.ru/20230425/opk-1867535210.html

ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев

ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023

ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев

Оборонно-промышленный комплекс России сегодня справляется с нагрузкой, которая выросла в связи с военной спецоперацией на Украине, заявил зампредседателя... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:28

2023-04-25T11:28

2023-04-25T11:28

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России сегодня справляется с нагрузкой, которая выросла в связи с военной спецоперацией на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание". "Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой. Да, потребовалось какие-то механизмы перезапустить безусловно, дополнительное финансирование найти, но в целом наша "оборонка" готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230412/opk-1864743652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий медведев, безопасность