https://ria.ru/20230425/opk-1867535210.html
ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев
ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев
Оборонно-промышленный комплекс России сегодня справляется с нагрузкой, которая выросла в связи с военной спецоперацией на Украине, заявил зампредседателя... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:28
2023-04-25T11:28
2023-04-25T11:28
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс России сегодня справляется с нагрузкой, которая выросла в связи с военной спецоперацией на Украине, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание". "Наш оборонно-промышленный комплекс справляется с особой, повышенной, свалившейся на него в этот период нагрузкой. Да, потребовалось какие-то механизмы перезапустить безусловно, дополнительное финансирование найти, но в целом наша "оборонка" готова к тому, чтобы обеспечивать потребности Вооруженных сил", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230412/opk-1864743652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий медведев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Безопасность
ОПК России справляется с возросшей из-за СВО нагрузкой, заявил Медведев
Медведев: ОПК России справляется с возросшей из-за спецоперации на Украине нагрузкой