https://ria.ru/20230425/oon-1867604109.html
ООН призвала Россию и Украину осудить призывы к убийству военнопленных
ООН призвала Россию и Украину осудить призывы к убийству военнопленных - РИА Новости, 25.04.2023
ООН призвала Россию и Украину осудить призывы к убийству военнопленных
Украина и Россия должны расследовать и публично осудить аудиозаписи, призывающие к убийству военнопленных, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКПЧ... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:31
2023-04-25T14:31
2023-04-25T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
женева (город)
валерий фадеев
равина шамдасани
оон
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ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости. Украина и Россия должны расследовать и публично осудить аудиозаписи, призывающие к убийству военнопленных, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани. "Мы настоятельно призываем как российские, так и украинские власти провести расследование и быстро и публично осудить аудиозаписи, появившиеся в выходные, на которых люди с очевидными связями по обе стороны конфликта на Украине, судя по всему, отдают приказ о суммарной казни военнопленных или заявляют, что на поле боя не должно быть выживших", - сказала она. Шамдасани добавила, что, если эти призывы подтвердятся, приказ о немедленной казни лиц, вышедших из строя, включая военнопленных, с последующим их убийством или попыткой сделать это, приравнивается к военному преступлению, равно как и заявление о том, что пощады не будет. ООН пока не смогла проверить подлинность этих записей. По ее данным, "в нескольких Telegram-каналах 23 апреля появились аудиозаписи, призывающие солдат не брать военнопленных и казнить без суда тех, кого они захватили". Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами. В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
https://ria.ru/20221122/rassledovanie-1833491520.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, женева (город), валерий фадеев, равина шамдасани, оон, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Женева (город), Валерий Фадеев, Равина Шамдасани, ООН, Следственный комитет России (СК РФ)
ООН призвала Россию и Украину осудить призывы к убийству военнопленных
ООН призвала Россию и Украину расследовать аудиозаписи, призывающие к убийству пленных
ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости. Украина и Россия должны расследовать и публично осудить аудиозаписи, призывающие к убийству военнопленных, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани.
"Мы настоятельно призываем как российские, так и украинские власти провести расследование и быстро и публично осудить аудиозаписи, появившиеся в выходные, на которых люди с очевидными связями по обе стороны конфликта на Украине, судя по всему, отдают приказ о суммарной казни военнопленных или заявляют, что на поле боя не должно быть выживших", - сказала она.
В ООН призвали тщательно расследовать убийства военнопленных украинцами
Шамдасани добавила, что, если эти призывы подтвердятся, приказ о немедленной казни лиц, вышедших из строя, включая военнопленных, с последующим их убийством или попыткой сделать это, приравнивается к военному преступлению, равно как и заявление о том, что пощады не будет. ООН
пока не смогла проверить подлинность этих записей.
По ее данным, "в нескольких Telegram-каналах 23 апреля появились аудиозаписи, призывающие солдат не брать военнопленных и казнить без суда тех, кого они захватили".
Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева
, это произошло в селе Макеевка
в ЛНР
. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК
РФ.
Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
Миссия ООН призвала изучить видео с убийством российских военнопленных