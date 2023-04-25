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ООН призвала Россию и Украину осудить призывы к убийству военнопленных

ООН призвала Россию и Украину осудить призывы к убийству военнопленных - РИА Новости, 25.04.2023

ООН призвала Россию и Украину осудить призывы к убийству военнопленных

Украина и Россия должны расследовать и публично осудить аудиозаписи, призывающие к убийству военнопленных, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКПЧ... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:31

2023-04-25T14:31

2023-04-25T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

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оон

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ЖЕНЕВА, 25 апр – РИА Новости. Украина и Россия должны расследовать и публично осудить аудиозаписи, призывающие к убийству военнопленных, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани. "Мы настоятельно призываем как российские, так и украинские власти провести расследование и быстро и публично осудить аудиозаписи, появившиеся в выходные, на которых люди с очевидными связями по обе стороны конфликта на Украине, судя по всему, отдают приказ о суммарной казни военнопленных или заявляют, что на поле боя не должно быть выживших", - сказала она. Шамдасани добавила, что, если эти призывы подтвердятся, приказ о немедленной казни лиц, вышедших из строя, включая военнопленных, с последующим их убийством или попыткой сделать это, приравнивается к военному преступлению, равно как и заявление о том, что пощады не будет. ООН пока не смогла проверить подлинность этих записей. По ее данным, "в нескольких Telegram-каналах 23 апреля появились аудиозаписи, призывающие солдат не брать военнопленных и казнить без суда тех, кого они захватили". Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами. В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в ноябре прошлого года появился видеоролик, на котором украинские военные расстреливают российских, сдавшихся в плен и лежащих на земле. По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР. Также появлялись кадры, на которых пленным российским военным прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщала пресс-служба СК РФ. Ранее Комиссия СПЧ ООН по расследованию на Украине в докладе заявила, что украинские солдаты совершали военные преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных. Миссия ООН сообщила о 25 случаях расправы над пленными из РФ со стороны украинских войск. Кроме того, Украина не возбуждала уголовных дел в отношении своих солдат, расстрелявших российских военнопленных, несмотря на то, что задокументировано несколько казней, заявлял глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.

https://ria.ru/20221122/rassledovanie-1833491520.html

https://ria.ru/20221120/plennye-1832918238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, женева (город), валерий фадеев, равина шамдасани, оон, следственный комитет россии (ск рф)