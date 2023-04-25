https://ria.ru/20230425/oon-1867574730.html

Песков назвал работу российской делегации в ООН непростой

Песков назвал работу российской делегации в ООН непростой - РИА Новости, 25.04.2023

Песков назвал работу российской делегации в ООН непростой

Работа российской делегации в ООН непростая, но очень важная, Россия излагает свою позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T13:19

2023-04-25T13:19

2023-04-25T13:19

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сша

вашингтон (штат)

сергей лавров

оон

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Работа российской делегации в ООН непростая, но очень важная, Россия излагает свою позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эта работа весьма непростая. Но Россия председательствует, выполняет свои функции, излагает свою позицию, это очень важно. Эта работа, конечно, будет продолжаться", - ответил он журналистам на вопрос, как в Кремле оценивают первый день работы делегации РФ в ООН. Россия в апреле является председателем Совбеза ООН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник прибыл в штаб-квартиру ООН, где председательствует на заседаниях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождает пул журналистов - после того, как США не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

https://ria.ru/20230425/maduro-1867478752.html

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россия, сша, вашингтон (штат), сергей лавров, оон