https://ria.ru/20230425/oon-1867476338.html

Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН

Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 25.04.2023

Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что не был бы против возможности переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, но о практических вещах пока... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T01:51

2023-04-25T01:51

2023-04-25T01:51

белоруссия

валентин рыбаков

оон

нью-йорк (город)

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ООН, 25 апр - РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что не был бы против возможности переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, но о практических вещах пока говорить рано. Рыбаков подчеркнул, что перенос штаб-квартиры потребовал бы значительных затрат и необходимо найти такой город, который позволил бы разместить штаб-квартиру ООН и многочисленные делегации. "Если это, предположим, будет какая-то страна, которая идет в фарватере политики США, то от переноса штаб-квартиры не изменится ровным счетом ничего", - добавил постпред. "Практические вещи, наверное, говорить чересчур рано", - резюмировал Рыбаков.

https://ria.ru/20230424/zheneva-1867466744.html

белоруссия

нью-йорк (город)

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белоруссия, валентин рыбаков, оон, нью-йорк (город), сша, в мире