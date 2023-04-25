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Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН
Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 25.04.2023
Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что не был бы против возможности переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, но о практических вещах пока... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T01:51
2023-04-25T01:51
2023-04-25T01:51
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что не был бы против возможности переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, но о практических вещах пока говорить рано. Рыбаков подчеркнул, что перенос штаб-квартиры потребовал бы значительных затрат и необходимо найти такой город, который позволил бы разместить штаб-квартиру ООН и многочисленные делегации. "Если это, предположим, будет какая-то страна, которая идет в фарватере политики США, то от переноса штаб-квартиры не изменится ровным счетом ничего", - добавил постпред. "Практические вещи, наверное, говорить чересчур рано", - резюмировал Рыбаков.
https://ria.ru/20230424/zheneva-1867466744.html
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Белоруссия, Валентин Рыбаков, ООН, Нью-Йорк (город), США, В мире
Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН
Постпред Белоруссии Рыбаков заявил, что не был бы против переноса штаб-квартиры ООН