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Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 25.04.2023
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01:51 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/oon-1867476338.html
Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН
Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 25.04.2023
Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН
Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что не был бы против возможности переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, но о практических вещах пока... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T01:51
2023-04-25T01:51
белоруссия
валентин рыбаков
оон
нью-йорк (город)
сша
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что не был бы против возможности переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, но о практических вещах пока говорить рано. Рыбаков подчеркнул, что перенос штаб-квартиры потребовал бы значительных затрат и необходимо найти такой город, который позволил бы разместить штаб-квартиру ООН и многочисленные делегации. "Если это, предположим, будет какая-то страна, которая идет в фарватере политики США, то от переноса штаб-квартиры не изменится ровным счетом ничего", - добавил постпред. "Практические вещи, наверное, говорить чересчур рано", - резюмировал Рыбаков.
https://ria.ru/20230424/zheneva-1867466744.html
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белоруссия, валентин рыбаков, оон, нью-йорк (город), сша, в мире
Белоруссия, Валентин Рыбаков, ООН, Нью-Йорк (город), США, В мире
Постпред Белоруссии заявил, что он не против переноса штаб-квартиры ООН

Постпред Белоруссии Рыбаков заявил, что не был бы против переноса штаб-квартиры ООН

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 25 апр - РИА Новости. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что не был бы против возможности переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, но о практических вещах пока говорить рано.
«
"Я бы ничего не имел против того, если бы такое решение было каким-то образом реализовано", - заявил он, говоря о возможности переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.
Рыбаков подчеркнул, что перенос штаб-квартиры потребовал бы значительных затрат и необходимо найти такой город, который позволил бы разместить штаб-квартиру ООН и многочисленные делегации.
"Если это, предположим, будет какая-то страна, которая идет в фарватере политики США, то от переноса штаб-квартиры не изменится ровным счетом ничего", - добавил постпред.
"Практические вещи, наверное, говорить чересчур рано", - резюмировал Рыбаков.
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БелоруссияВалентин РыбаковООННью-Йорк (город)СШАВ мире
 
 
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