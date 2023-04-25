https://ria.ru/20230425/obyazatelstva-1867648548.html
Внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств, заявил Мишустин
Внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.04.2023
Внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств, заявил Мишустин
Внешние угрозы, риски, санкции не должны мешать выполнению социальных обязательств перед людьми, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T16:43
2023-04-25T16:43
2023-04-25T16:43
россия
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Внешние угрозы, риски, санкции не должны мешать выполнению социальных обязательств перед людьми, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выполнение социальных обязательств перед людьми - наша прямая обязанность, реализации которой не должны мешать любые внешние угрозы, риски, включая и санкции недружественных государств", - сказал он на стратегической сессии "Повышение благосостояния граждан". Мишустин напомнил, что ключевыми направлениями работы являются снижение бедности, оказание адресной поддержки нуждающимся семьям с детьми, рост реальных зарплат и доходов населения, улучшение благополучия пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан.
https://ria.ru/20220921/sotsobyazatelstva-1818345221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, политика
Россия, Михаил Мишустин, Политика
Внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств, заявил Мишустин
Мишустин: внешние угрозы, риски, санкции не должны мешать выполнению соцобязательств
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Внешние угрозы, риски, санкции не должны мешать выполнению социальных обязательств перед людьми, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Выполнение социальных обязательств перед людьми - наша прямая обязанность, реализации которой не должны мешать любые внешние угрозы, риски, включая и санкции недружественных государств", - сказал он на стратегической сессии "Повышение благосостояния граждан".
Мишустин напомнил, что ключевыми направлениями работы являются снижение бедности, оказание адресной поддержки нуждающимся семьям с детьми, рост реальных зарплат и доходов населения, улучшение благополучия пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан.
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