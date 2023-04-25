https://ria.ru/20230425/obyazatelstva-1867648548.html

Внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств, заявил Мишустин

Внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.04.2023

Внешние угрозы не должны мешать выполнению соцобязательств, заявил Мишустин

Внешние угрозы, риски, санкции не должны мешать выполнению социальных обязательств перед людьми, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T16:43

2023-04-25T16:43

2023-04-25T16:43

россия

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Внешние угрозы, риски, санкции не должны мешать выполнению социальных обязательств перед людьми, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выполнение социальных обязательств перед людьми - наша прямая обязанность, реализации которой не должны мешать любые внешние угрозы, риски, включая и санкции недружественных государств", - сказал он на стратегической сессии "Повышение благосостояния граждан". Мишустин напомнил, что ключевыми направлениями работы являются снижение бедности, оказание адресной поддержки нуждающимся семьям с детьми, рост реальных зарплат и доходов населения, улучшение благополучия пенсионеров и других социально незащищенных категорий граждан.

https://ria.ru/20220921/sotsobyazatelstva-1818345221.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, михаил мишустин, политика