https://ria.ru/20230425/obstrel-1867620354.html

Украинские военные обстреляли Александровку

Украинские военные обстреляли Александровку - РИА Новости, 25.04.2023

Украинские военные обстреляли Александровку

Украинские войска обстреляли поселок Александровка тремя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:32

2023-04-25T15:32

2023-04-25T15:32

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

красногоровка

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 25 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Александровка тремя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

красногоровка

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донецкая народная республика, украина, красногоровка, нато, сцкк