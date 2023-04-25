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При обстреле запорожского Токмака со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 25.04.2023 (обновлено: 16:00 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867608626.html
При обстреле запорожского Токмака со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле запорожского Токмака со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 25.04.2023
При обстреле запорожского Токмака со стороны ВСУ погиб мирный житель
Один человек погиб и четверо ранены, по предварительным данным, в результате обстрела города Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:45
2023-04-25T16:00
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Один человек погиб и четверо ранены, по предварительным данным, в результате обстрела города Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее он сообщал, что украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС, повреждены жилые дома, газопровод, есть пострадавшие."По предварительным данным, один мирный житель погиб и еще 4 получили ранения различной степени тяжести", - написал Рогов в своем телеграм-канале.По его данным, всего было выпущено шесть ракет, четыре из них были сбиты силами ПВО России, 2 ракеты упали на севере города.По информации экстренных служб Запорожской области, в Токмаке в результате обстрела пострадали три человека, данных о погибших нет.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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токмак, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Россия
При обстреле запорожского Токмака со стороны ВСУ погиб мирный житель

Рогов сообщил, что при обстреле запорожского Токмака со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА НовостиПоследствия обстрела города Токмак в Запорожской области
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
© РИА Новости
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Один человек погиб и четверо ранены, по предварительным данным, в результате обстрела города Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее он сообщал, что украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС, повреждены жилые дома, газопровод, есть пострадавшие.
"По предварительным данным, один мирный житель погиб и еще 4 получили ранения различной степени тяжести", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его данным, всего было выпущено шесть ракет, четыре из них были сбиты силами ПВО России, 2 ракеты упали на севере города.
По информации экстренных служб Запорожской области, в Токмаке в результате обстрела пострадали три человека, данных о погибших нет.
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