https://ria.ru/20230425/obstrel-1867608626.html

При обстреле запорожского Токмака со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле запорожского Токмака со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 25.04.2023

При обстреле запорожского Токмака со стороны ВСУ погиб мирный житель

Один человек погиб и четверо ранены, по предварительным данным, в результате обстрела города Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:45

2023-04-25T14:45

2023-04-25T16:00

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Один человек погиб и четверо ранены, по предварительным данным, в результате обстрела города Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее он сообщал, что украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС, повреждены жилые дома, газопровод, есть пострадавшие."По предварительным данным, один мирный житель погиб и еще 4 получили ранения различной степени тяжести", - написал Рогов в своем телеграм-канале.По его данным, всего было выпущено шесть ракет, четыре из них были сбиты силами ПВО России, 2 ракеты упали на севере города.По информации экстренных служб Запорожской области, в Токмаке в результате обстрела пострадали три человека, данных о погибших нет.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

токмак

запорожская область

россия

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токмак, запорожская область, россия