https://ria.ru/20230425/obstrel-1867539510.html

Украинские войска обстреляли запорожский Токмак, заявил Рогов

Украинские войска обстреляли запорожский Токмак, заявил Рогов - РИА Новости, 25.04.2023

Украинские войска обстреляли запорожский Токмак, заявил Рогов

Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС, повреждены жилые дома, газопровод, есть пострадавшие, сообщил глава запорожского РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:44

2023-04-25T11:44

2023-04-25T15:59

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

токмак

киев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС, повреждены жилые дома, газопровод, есть пострадавшие, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Террористический киевский режим совершил очередной обстрел мирных территорий Запорожской области. Прилёты зафиксированы в Токмаке. Предположительно, обстрел велся из HIMARS", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его данным, "в результате обстрела серьезные разрушения получила АЗС на въезде в город, повреждены два частных жилых дома, газопровод и объекты электросетей". "По предварительной информации, пострадали двое мирных граждан", - добавил Рогов. Аварийные и экстренные службы выехали на место обстрела. Информация по пострадавшим и разрушениям продолжает уточняться. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230425/zaporozhe-1867495385.html

https://ria.ru/20230424/obstrel-1867396103.html

запорожская область

токмак

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, владимир рогов, токмак, киев, происшествия