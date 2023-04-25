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Украинские войска обстреляли запорожский Токмак, заявил Рогов - РИА Новости, 25.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 25.04.2023 (обновлено: 15:59 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867539510.html
Украинские войска обстреляли запорожский Токмак, заявил Рогов
Украинские войска обстреляли запорожский Токмак, заявил Рогов - РИА Новости, 25.04.2023
Украинские войска обстреляли запорожский Токмак, заявил Рогов
Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС, повреждены жилые дома, газопровод, есть пострадавшие, сообщил глава запорожского РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:44
2023-04-25T15:59
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
токмак
киев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС, повреждены жилые дома, газопровод, есть пострадавшие, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Террористический киевский режим совершил очередной обстрел мирных территорий Запорожской области. Прилёты зафиксированы в Токмаке. Предположительно, обстрел велся из HIMARS", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его данным, "в результате обстрела серьезные разрушения получила АЗС на въезде в город, повреждены два частных жилых дома, газопровод и объекты электросетей". "По предварительной информации, пострадали двое мирных граждан", - добавил Рогов. Аварийные и экстренные службы выехали на место обстрела. Информация по пострадавшим и разрушениям продолжает уточняться. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230425/zaporozhe-1867495385.html
https://ria.ru/20230424/obstrel-1867396103.html
запорожская область
токмак
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запорожская область, владимир рогов, токмак, киев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Токмак, Киев, Происшествия
Украинские войска обстреляли запорожский Токмак, заявил Рогов

Рогов: украинские войска обстреляли запорожский Токмак, есть пострадавшие и разрушения

© РИА НовостиПоследствия обстрела города Токмак в Запорожской области
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
© РИА Новости
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС, повреждены жилые дома, газопровод, есть пострадавшие, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Террористический киевский режим совершил очередной обстрел мирных территорий Запорожской области. Прилёты зафиксированы в Токмаке. Предположительно, обстрел велся из HIMARS", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
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По его данным, "в результате обстрела серьезные разрушения получила АЗС на въезде в город, повреждены два частных жилых дома, газопровод и объекты электросетей". "По предварительной информации, пострадали двое мирных граждан", - добавил Рогов.
Аварийные и экстренные службы выехали на место обстрела. Информация по пострадавшим и разрушениям продолжает уточняться.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговТокмакКиевПроисшествия
 
 
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