Украинские войска обстреляли запорожский Токмак, заявил Рогов
Рогов: украинские войска обстреляли запорожский Токмак, есть пострадавшие и разрушения
© РИА НовостиПоследствия обстрела города Токмак в Запорожской области
© РИА Новости
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, разрушена АЗС, повреждены жилые дома, газопровод, есть пострадавшие, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Террористический киевский режим совершил очередной обстрел мирных территорий Запорожской области. Прилёты зафиксированы в Токмаке. Предположительно, обстрел велся из HIMARS", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
По его данным, "в результате обстрела серьезные разрушения получила АЗС на въезде в город, повреждены два частных жилых дома, газопровод и объекты электросетей". "По предварительной информации, пострадали двое мирных граждан", - добавил Рогов.
Аварийные и экстренные службы выехали на место обстрела. Информация по пострадавшим и разрушениям продолжает уточняться.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.