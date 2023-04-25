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Рябков ответил на слова главы разведки Украины про обмен "всех на всех"
Рябков ответил на слова главы разведки Украины про обмен "всех на всех" - РИА Новости, 25.04.2023
Рябков ответил на слова главы разведки Украины про обмен "всех на всех"
Россия делает все для того, чтобы российские бойцы, попавшие в украинский плен, вернулись домой, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:02
2023-04-25T00:02
2023-04-25T03:01
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ООН, 24 апр – РИА Новости. Россия делает все для того, чтобы российские бойцы, попавшие в украинский плен, вернулись домой, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя слова руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова.Ранее тот в интервью "РБК-Украина" заявил, что Москва и Киев якобы ведут переговоры об обмене пленными в формате "всех на всех" и "приближаются" к реализации этого намерения."Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Буданова.
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россия, сергей рябков, рбк (медиагруппа), украина, москва, в мире
Россия, Сергей Рябков, РБК (медиагруппа), Украина, Москва, В мире
Рябков ответил на слова главы разведки Украины про обмен "всех на всех"
Рябков: Россия делает все для того, чтобы попавшие в украинский плен бойцы вернулись домой