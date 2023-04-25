https://ria.ru/20230425/obmen-1867472123.html

Рябков ответил на слова главы разведки Украины про обмен "всех на всех"

Рябков ответил на слова главы разведки Украины про обмен "всех на всех" - РИА Новости, 25.04.2023

Рябков ответил на слова главы разведки Украины про обмен "всех на всех"

Россия делает все для того, чтобы российские бойцы, попавшие в украинский плен, вернулись домой, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T00:02

2023-04-25T00:02

2023-04-25T03:01

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рбк (медиагруппа)

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ООН, 24 апр – РИА Новости. Россия делает все для того, чтобы российские бойцы, попавшие в украинский плен, вернулись домой, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя слова руководителя главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова.Ранее тот в интервью "РБК-Украина" заявил, что Москва и Киев якобы ведут переговоры об обмене пленными в формате "всех на всех" и "приближаются" к реализации этого намерения."Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой", - сказал Рябков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Буданова.

https://ria.ru/20230419/plennye-1866296037.html

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