https://ria.ru/20230425/neft-1867613624.html

В Минэнерго заявили о снижении дисконтов на российскую нефть

В Минэнерго заявили о снижении дисконтов на российскую нефть - РИА Новости, 25.04.2023

В Минэнерго заявили о снижении дисконтов на российскую нефть

Минэнерго РФ отмечает, что дисконты на российскую нефть по отношению к мировым бенчмаркам снижаются, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:04

2023-04-25T15:04

2023-04-25T15:04

экономика

россия

алексей сазанов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

цены на нефть

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ отмечает, что дисконты на российскую нефть по отношению к мировым бенчмаркам снижаются, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов. "Динамика положительная, удается работать с покупателями, и рынок реагирует. Сейчас дисконты к маркерным сортам снижаются", - сказал журналистам Рубцов в кулуарах Национального нефтегазового форума. "Мировой рынок емкий, индикаторов разных сортов тоже много. Мы мониторим к ним, и дисконты снижаются. В целом мы отмечаем положительную динамику", - добавил он. По его словам, репрезентативность внешних ценовых индикаторов на российскую нефть "вызывает вопросы", поэтому сейчас обсуждается развитие собственных индикаторов. Минэнерго РФ в марте сообщало, что вопрос перехода на российский нефтяной бенчмарк может быть решен в этом году. После этого, в апреле, замминистра финансов Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин РФ готов учитывать внебиржевую котировку СПбМТСБ в расчете нефтяных налогов, но с условием, что из ее расчета будут исключены сделки между взаимозависимыми лицами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, алексей сазанов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть