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В Минэнерго заявили о снижении дисконтов на российскую нефть - РИА Новости, 25.04.2023
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15:04 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/neft-1867613624.html
В Минэнерго заявили о снижении дисконтов на российскую нефть
В Минэнерго заявили о снижении дисконтов на российскую нефть - РИА Новости, 25.04.2023
В Минэнерго заявили о снижении дисконтов на российскую нефть
Минэнерго РФ отмечает, что дисконты на российскую нефть по отношению к мировым бенчмаркам снижаются, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:04
2023-04-25T15:04
экономика
россия
алексей сазанов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ отмечает, что дисконты на российскую нефть по отношению к мировым бенчмаркам снижаются, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов. "Динамика положительная, удается работать с покупателями, и рынок реагирует. Сейчас дисконты к маркерным сортам снижаются", - сказал журналистам Рубцов в кулуарах Национального нефтегазового форума. "Мировой рынок емкий, индикаторов разных сортов тоже много. Мы мониторим к ним, и дисконты снижаются. В целом мы отмечаем положительную динамику", - добавил он. По его словам, репрезентативность внешних ценовых индикаторов на российскую нефть "вызывает вопросы", поэтому сейчас обсуждается развитие собственных индикаторов. Минэнерго РФ в марте сообщало, что вопрос перехода на российский нефтяной бенчмарк может быть решен в этом году. После этого, в апреле, замминистра финансов Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин РФ готов учитывать внебиржевую котировку СПбМТСБ в расчете нефтяных налогов, но с условием, что из ее расчета будут исключены сделки между взаимозависимыми лицами.
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экономика, россия, алексей сазанов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Цены на нефть
В Минэнерго заявили о снижении дисконтов на российскую нефть

Минэнерго отметило снижение дисконтов на маркерные сорта российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Минэнерго РФ отмечает, что дисконты на российскую нефть по отношению к мировым бенчмаркам снижаются, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса министерства Антон Рубцов.
"Динамика положительная, удается работать с покупателями, и рынок реагирует. Сейчас дисконты к маркерным сортам снижаются", - сказал журналистам Рубцов в кулуарах Национального нефтегазового форума.
"Мировой рынок емкий, индикаторов разных сортов тоже много. Мы мониторим к ним, и дисконты снижаются. В целом мы отмечаем положительную динамику", - добавил он.
По его словам, репрезентативность внешних ценовых индикаторов на российскую нефть "вызывает вопросы", поэтому сейчас обсуждается развитие собственных индикаторов.
Минэнерго РФ в марте сообщало, что вопрос перехода на российский нефтяной бенчмарк может быть решен в этом году. После этого, в апреле, замминистра финансов Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин РФ готов учитывать внебиржевую котировку СПбМТСБ в расчете нефтяных налогов, но с условием, что из ее расчета будут исключены сделки между взаимозависимыми лицами.
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