https://ria.ru/20230425/neft-1867522346.html

Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, считает Медведев

Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, считает Медведев - РИА Новости, 25.04.2023

Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, считает Медведев

Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, на это влияет множество факторов, а регулирование цен на энергоносители европейскими странами - колоссальная... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T11:00

2023-04-25T11:00

2023-04-25T11:00

экономика

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, на это влияет множество факторов, а регулирование цен на энергоносители европейскими странами - колоссальная ошибка, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Выступая на марафоне "Знание. Первые" он заявил, что его прогноз о цене 150 долларов за баррель нефти не сбылся, но сейчас уже составляет 90 долларов. "Рост продолжится, нефть дорожает", - сказал Медведев. По его словам, это связано, в частности, с сокращением добычи и истощением ресурсов. "Западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены", - отметил он, назвав этот шаг подрывом рыночных механизмов.

https://ria.ru/20230420/neft-1866763571.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, дмитрий медведев