https://ria.ru/20230425/neft-1867522346.html
Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, считает Медведев
Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, считает Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, считает Медведев
Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, на это влияет множество факторов, а регулирование цен на энергоносители европейскими странами - колоссальная... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:00
2023-04-25T11:00
2023-04-25T11:00
экономика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, на это влияет множество факторов, а регулирование цен на энергоносители европейскими странами - колоссальная ошибка, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Выступая на марафоне "Знание. Первые" он заявил, что его прогноз о цене 150 долларов за баррель нефти не сбылся, но сейчас уже составляет 90 долларов. "Рост продолжится, нефть дорожает", - сказал Медведев. По его словам, это связано, в частности, с сокращением добычи и истощением ресурсов. "Западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены", - отметил он, назвав этот шаг подрывом рыночных механизмов.
https://ria.ru/20230420/neft-1866763571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дмитрий медведев
Экономика, Дмитрий Медведев
Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, считает Медведев
Зампред Совбеза Медведев: рост цен на нефть на мировом рынке продолжится
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, на это влияет множество факторов, а регулирование цен на энергоносители европейскими странами - колоссальная ошибка, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Выступая на марафоне "Знание. Первые" он заявил, что его прогноз о цене 150 долларов за баррель нефти не сбылся, но сейчас уже составляет 90 долларов.
"Рост продолжится, нефть дорожает", - сказал Медведев. По его словам, это связано, в частности, с сокращением добычи и истощением ресурсов.
"Западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены", - отметил он, назвав этот шаг подрывом рыночных механизмов.
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