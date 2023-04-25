Рейтинг@Mail.ru
Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, считает Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/neft-1867522346.html
Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, считает Медведев
Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, считает Медведев - РИА Новости, 25.04.2023
Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, считает Медведев
Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, на это влияет множество факторов, а регулирование цен на энергоносители европейскими странами - колоссальная... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:00
2023-04-25T11:00
экономика
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, на это влияет множество факторов, а регулирование цен на энергоносители европейскими странами - колоссальная ошибка, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Выступая на марафоне "Знание. Первые" он заявил, что его прогноз о цене 150 долларов за баррель нефти не сбылся, но сейчас уже составляет 90 долларов. "Рост продолжится, нефть дорожает", - сказал Медведев. По его словам, это связано, в частности, с сокращением добычи и истощением ресурсов. "Западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены", - отметил он, назвав этот шаг подрывом рыночных механизмов.
https://ria.ru/20230420/neft-1866763571.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий медведев
Экономика, Дмитрий Медведев
Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, считает Медведев

Зампред Совбеза Медведев: рост цен на нефть на мировом рынке продолжится

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Рост цен на нефть на мировом рынке продолжится, на это влияет множество факторов, а регулирование цен на энергоносители европейскими странами - колоссальная ошибка, считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Выступая на марафоне "Знание. Первые" он заявил, что его прогноз о цене 150 долларов за баррель нефти не сбылся, но сейчас уже составляет 90 долларов.
"Рост продолжится, нефть дорожает", - сказал Медведев. По его словам, это связано, в частности, с сокращением добычи и истощением ресурсов.
"Западные страны совершили колоссальную ошибку, когда попытались отрегулировать цены", - отметил он, назвав этот шаг подрывом рыночных механизмов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
В Госдепе рассказали о планах пополнения стратегического резерва нефти
20 апреля, 22:49
 
ЭкономикаДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала