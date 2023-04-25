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Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада - РИА Новости, 25.04.2023
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Наука
 
14:12 25.04.2023 (обновлено: 14:17 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/nauka-1867595906.html
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада - РИА Новости, 25.04.2023
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
Запад в числе приоритетных задач ставит целью уничтожить российскую науку, но это ему сделать не удастся, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:12
2023-04-25T14:17
наука
николай патрушев
безопасность
совет безопасности рф
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Запад в числе приоритетных задач ставит целью уничтожить российскую науку, но это ему сделать не удастся, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Наши противники отдают себе отчет в том, что вопреки их усилиям в 1990-е годы российскую науку не удалось подорвать и обескровить. Отечественные ученые и исследователи по-прежнему находятся в авангарде мирового научного и технического прогресса", - сказал он на заседании научного совета при Совбезе РФ.Запад это не устраивает, отметил Патрушев. "Его идеологи в качестве одной из приоритетных задач ставят уничтожение российской науки, ее дискредитацию и лишение конкурентоспособного кадрового потенциала", - заявил он."В этой связи хочу еще раз обратиться к собранию лидеров научного сообщества и подчеркнуть, что наше общее предназначение – развивать подлинно российскую науку, нацеленную на укрепление благосостояния, стабильности и безопасности российских граждан, общества и государства", - добавил секретарь Совбеза.Это не означает изоляции отечественного академического сообщества от мирового, подчеркнул Патрушев. "Напротив, наши ученые вносили и продолжают вносить значительный вклад в общемировой прогресс", - пояснил он. "Попытки Запада, как это сейчас там принято говорить, отменить российскую науку не могут увенчаться успехом по определению", - заключил Патрушев.
https://ria.ru/20230406/kultura-1863612338.html
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николай патрушев, безопасность, совет безопасности рф, россия, санкции в отношении россии
Наука, Николай Патрушев, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Россия, Санкции в отношении России
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада

Патрушев: Запад ставит уничтожение российской науки в качестве одной из приоритетных задач

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Запад в числе приоритетных задач ставит целью уничтожить российскую науку, но это ему сделать не удастся, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Наши противники отдают себе отчет в том, что вопреки их усилиям в 1990-е годы российскую науку не удалось подорвать и обескровить. Отечественные ученые и исследователи по-прежнему находятся в авангарде мирового научного и технического прогресса", - сказал он на заседании научного совета при Совбезе РФ.
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Запад это не устраивает, отметил Патрушев. "Его идеологи в качестве одной из приоритетных задач ставят уничтожение российской науки, ее дискредитацию и лишение конкурентоспособного кадрового потенциала", - заявил он.
"В этой связи хочу еще раз обратиться к собранию лидеров научного сообщества и подчеркнуть, что наше общее предназначение – развивать подлинно российскую науку, нацеленную на укрепление благосостояния, стабильности и безопасности российских граждан, общества и государства", - добавил секретарь Совбеза.
Это не означает изоляции отечественного академического сообщества от мирового, подчеркнул Патрушев. "Напротив, наши ученые вносили и продолжают вносить значительный вклад в общемировой прогресс", - пояснил он. "Попытки Запада, как это сейчас там принято говорить, отменить российскую науку не могут увенчаться успехом по определению", - заключил Патрушев.
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НаукаНиколай ПатрушевБезопасностьСовет Безопасности РФРоссияСанкции в отношении России
 
 
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