Кулеба потребовал от НАТО сроки вступления Украины в альянс
Глава МИД Украины: НАТО должна в 2023 году представить сроки вступления Киева в альянс
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО следует в 2023 году представить сроки вступления Киева в альянс.
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"Что нам нужно, так это ясное письменное заявление союзников (НАТО - ред.), в котором излагается путь к присоединению (Украины к альянсу - ред.)", - написал он в статье для журнала Foreign Policy. Кулеба считает, что НАТО следует представить сроки вступления Украины в альянс в ходе предстоящего саммита альянса в Вильнюсе в июле либо позднее в течение 2023 года.
При этом министр добавил, что Украине не нужен план действий с определенными показателями соответствия требованиям альянса. "Финляндия и Швеция продемонстрировали, что такие программы не нужны, и Украина более чем готова присоединиться (к НАТО), - отметил он.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.