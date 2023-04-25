https://ria.ru/20230425/nato-1867749686.html

Кулеба потребовал от НАТО сроки вступления Украины в альянс

Кулеба потребовал от НАТО сроки вступления Украины в альянс - РИА Новости, 25.04.2023

Кулеба потребовал от НАТО сроки вступления Украины в альянс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО следует в 2023 году представить сроки вступления Киева в альянс. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T23:40

2023-04-25T23:40

2023-04-25T23:40

в мире

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО следует в 2023 году представить сроки вступления Киева в альянс. При этом министр добавил, что Украине не нужен план действий с определенными показателями соответствия требованиям альянса. "Финляндия и Швеция продемонстрировали, что такие программы не нужны, и Украина более чем готова присоединиться (к НАТО), - отметил он. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи Киеву в самозащите. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. До начала 2023 года заявки Швеции и Финляндии ратифицировали 28 стран НАТО из 30. Однако Венгрия и Турция пожелали рассматривать шведскую заявку отдельно от финской. В ночь на 31 марта завершилась ратификация финской заявки в НАТО всеми членами альянса. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.

https://ria.ru/20230425/ukraina-1867749510.html

https://ria.ru/20230425/pomosch-1867734142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, швеция, владимир зеленский, дмитрий кулеба, джейк салливан, нато