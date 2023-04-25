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Минпросвет РФ предложил освободить победителей профконкурсов от уплаты НДФЛ - РИА Новости, 25.04.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
20:46 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/nalogi-1867732459.html
Минпросвет РФ предложил освободить победителей профконкурсов от уплаты НДФЛ
Минпросвет РФ предложил освободить победителей профконкурсов от уплаты НДФЛ - РИА Новости, 25.04.2023
Минпросвет РФ предложил освободить победителей профконкурсов от уплаты НДФЛ
Министерство просвещения России предложило дать право победителям профессиональных конкурсов, проводимых министерством, не платить налог на доходы физических... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:46
2023-04-25T20:46
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство просвещения России предложило дать право победителям профессиональных конкурсов, проводимых министерством, не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с денежного вознаграждения за победу, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Проектом постановления предусмотрено расширение раздела "Премии в области образования" перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, &lt;...&gt; суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению, &lt;...&gt; путем включения в него премий победителям профессиональных конкурсов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту. На данный момент, победители таких конкурсов должны заплатить налог в размере 13% с суммы выигрыша. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что победители конкурса "Учитель года России" с 2023 года будут получать единовременное денежное поощрение в 1 миллион рублей, а призеры – 500 тысяч рублей. В январе на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект Минпросвещения, согласно которому министерство также предлагало выплачивать денежное вознаграждение победителям профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям" в размере 200 тысяч рублей каждому победителю.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
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Год педагога и наставника, Россия, Михаил Мишустин, Общество, Образование - Общество, Образование, Социальный навигатор

Минпросвет РФ предложил освободить победителей профконкурсов от уплаты НДФЛ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушка направляется в здание министерства просвещения РФ в Москве
Девушка направляется в здание министерства просвещения РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Министерство просвещения России предложило дать право победителям профессиональных конкурсов, проводимых министерством, не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с денежного вознаграждения за победу, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления предусмотрено расширение раздела "Премии в области образования" перечня международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, <...> суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению, <...> путем включения в него премий победителям профессиональных конкурсов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.
На данный момент, победители таких конкурсов должны заплатить налог в размере 13% с суммы выигрыша.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что победители конкурса "Учитель года России" с 2023 года будут получать единовременное денежное поощрение в 1 миллион рублей, а призеры – 500 тысяч рублей.
В январе на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект Минпросвещения, согласно которому министерство также предлагало выплачивать денежное вознаграждение победителям профессиональных конкурсов "Воспитатель года России", "Директор года России", "Педагог-психолог России", "Учитель-дефектолог России", "Мастер года" и "Сердце отдаю детям" в размере 200 тысяч рублей каждому победителю.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
 
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