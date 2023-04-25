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Правительство отозвало поправки о налогах для работающих из-за границы
Правительство отозвало поправки о налогах для работающих из-за границы - РИА Новости, 25.04.2023
Правительство отозвало поправки о налогах для работающих из-за границы
Правительство отозвало поправки о налогах, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих в России из-за границы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:21
2023-04-25T14:21
2023-04-25T20:56
россия
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правительство отозвало поправки о налогах, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих в России из-за границы, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому российские компании должны будут взимать 30 процентов НДФЛ с выплат работников, лишившихся налогового резидентства в стране.Согласно документу, поправки коснутся всех уехавших россиян, использующих российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы и технику для трудовой деятельности.В случае принятия проекта предполагалось, что изменения вступят в силу 1 января 2024 года.Проектом вносятся корректировки в статью 208 Налогового кодекса, которая определяет доходы от источников в России и за рубежом.Накануне в Минфине уточнили, что правительство все еще дорабатывает документ. В министерстве также добавили, что поправки не затрагивают сотрудников, работающих по трудовым договорам.По действующему законодательству, уехавшие из страны россияне, продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания за границей теряют статус налогового резидента России и освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, так как она уже считается доходом от источника вне страны.
https://ria.ru/20221024/nalogi-1826336722.html
https://ria.ru/20230421/nalogi-1866878286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, правительство рф
Россия, Экономика, Правительство РФ
Правительство отозвало поправки о налогах для работающих из-за границы
Правительство отозвало из Госдумы проект о повышении НДФЛ для работающих из-за границы
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Правительство отозвало поправки о налогах, включая налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих в России из-за границы, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабмина.
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"В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу", — уточнили в ведомстве.
Накануне правительство внесло в Госдуму
законопроект, по которому российские компании должны будут взимать 30 процентов НДФЛ с выплат работников, лишившихся налогового резидентства в стране.
Согласно документу, поправки коснутся всех уехавших россиян, использующих российский сегмент интернета или размещенные в стране пребывания программы и технику для трудовой деятельности.
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В случае принятия проекта предполагалось, что изменения вступят в силу 1 января 2024 года.
Проектом вносятся корректировки в статью 208 Налогового кодекса, которая определяет доходы от источников в России и за рубежом.
Накануне в Минфине
уточнили, что правительство все еще дорабатывает документ. В министерстве также добавили, что поправки не затрагивают сотрудников, работающих по трудовым договорам.
По действующему законодательству, уехавшие из страны россияне, продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания за границей теряют статус налогового резидента России и освобождаются от уплаты подоходного налога с получаемой зарплаты, так как она уже считается доходом от источника вне страны.
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