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СМИ: с начала спецоперации погибли как минимум десять французских наемников - РИА Новости, 25.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:08 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/naemniki-1867727079.html
СМИ: с начала спецоперации погибли как минимум десять французских наемников
СМИ: с начала спецоперации погибли как минимум десять французских наемников - РИА Новости, 25.04.2023
СМИ: с начала спецоперации погибли как минимум десять французских наемников
Из порядка 70 французских наемников, отправившихся воевать на Украину, с начала конфликта погибли по меньшей мере десять человек, сообщило во вторник издание... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T20:08
2023-04-25T20:08
специальная военная операция на украине
в мире
франция
европа
мария захарова
главное разведывательное управление рф
украина
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ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. Из порядка 70 французских наемников, отправившихся воевать на Украину, с начала конфликта погибли по меньшей мере десять человек, сообщило во вторник издание Monde. Издание пообщалось с несколькими французами, воюющими на стороне Украины. "Здесь очень мало французов, сражающихся за свободу Украины и Европы. Признаюсь, я разочарован", - рассказал газете ранее работавший на госслужбе тридцатилетний Пьер. По данным издания, в Интернациональном легионе теробороны Украины на сегодня числятся 60-70 французских солдат. Лишь треть из них имеют военную подготовку. "До приезда на Украину у меня не было никакого реального опыта участия в военных действиях. Многие ищут приключений и адреналина. Они ищут особого, нестандартного образа жизни. Но не в любом государстве. Украина оказалась очевидным выбором", - сказал собеседник издания. С июня по декабрь он участвовал в военных действиях под Харьковом, а с февраля после переподготовки ему доверили ручной пулемёт FN Minimi и перевели под Бахмут. "С учетом повсеместного присутствия дронов, все наши передвижения видны, очень трудно спрятаться. Если мы остаемся на одном месте, мы точно становимся артиллерийской мишенью", - рассказывает он. Пьер намерен продолжать находиться на Украине, хотя признает, что "конфликт может затянуться". Другой 32-летний собеседник издания, предпочитающий сохранить анонимность рассказал газете, что владел успешным бизнесом во Франции, но в феврале 2022 года сразу же отправился на Украину. Вскоре его завербовало ГРУ, поручив командовать разведкой в группе снайперов под Бахмутом. Он признался, что на воюющих "Путин нагоняет страх", отметив, что хотел бы чтобы "еще 200 тысяч добровольцев присоединились к Интернациональному легиону, это бы могло изменить ситуацию". Однако, как отмечает газета, "в последние месяцы поток новых волонтеров иссякает". Накануне СМИ сообщили, что два ультраправых активиста были задержаны во Франции после возвращения из зоны боевых действий на Украине и помещены под стражу, после того как у них обнаружили винтовки с оптическими прицелами. Отмечалось, что спецслужбы Франции уже какое-то время следили за ними, так как один из задержанных является ультраправым активистом и ранее говорил о своем желании отправиться на Украину. В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
https://ria.ru/20230424/naemniki-1867304652.html
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в мире, франция, европа, мария захарова, главное разведывательное управление рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Европа, Мария Захарова, Главное разведывательное управление РФ, Украина
СМИ: с начала спецоперации погибли как минимум десять французских наемников

Monde: с начала спецоперации на Украине погибли как минимум десять французских наемников

© AP Photo / Kirsty WigglesworthВоенные
Военные - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Военные. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 апр – РИА Новости. Из порядка 70 французских наемников, отправившихся воевать на Украину, с начала конфликта погибли по меньшей мере десять человек, сообщило во вторник издание Monde.
Издание пообщалось с несколькими французами, воюющими на стороне Украины.
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"Здесь очень мало французов, сражающихся за свободу Украины и Европы. Признаюсь, я разочарован", - рассказал газете ранее работавший на госслужбе тридцатилетний Пьер.
По данным издания, в Интернациональном легионе теробороны Украины на сегодня числятся 60-70 французских солдат. Лишь треть из них имеют военную подготовку.
"До приезда на Украину у меня не было никакого реального опыта участия в военных действиях. Многие ищут приключений и адреналина. Они ищут особого, нестандартного образа жизни. Но не в любом государстве. Украина оказалась очевидным выбором", - сказал собеседник издания.
С июня по декабрь он участвовал в военных действиях под Харьковом, а с февраля после переподготовки ему доверили ручной пулемёт FN Minimi и перевели под Бахмут. "С учетом повсеместного присутствия дронов, все наши передвижения видны, очень трудно спрятаться. Если мы остаемся на одном месте, мы точно становимся артиллерийской мишенью", - рассказывает он.
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Пьер намерен продолжать находиться на Украине, хотя признает, что "конфликт может затянуться".
Другой 32-летний собеседник издания, предпочитающий сохранить анонимность рассказал газете, что владел успешным бизнесом во Франции, но в феврале 2022 года сразу же отправился на Украину. Вскоре его завербовало ГРУ, поручив командовать разведкой в группе снайперов под Бахмутом. Он признался, что на воюющих "Путин нагоняет страх", отметив, что хотел бы чтобы "еще 200 тысяч добровольцев присоединились к Интернациональному легиону, это бы могло изменить ситуацию".
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Однако, как отмечает газета, "в последние месяцы поток новых волонтеров иссякает".
Накануне СМИ сообщили, что два ультраправых активиста были задержаны во Франции после возвращения из зоны боевых действий на Украине и помещены под стражу, после того как у них обнаружили винтовки с оптическими прицелами. Отмечалось, что спецслужбы Франции уже какое-то время следили за ними, так как один из задержанных является ультраправым активистом и ранее говорил о своем желании отправиться на Украину.
В ноябре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше 8 тысяч наемников более чем из 60 стран, и самые многочисленные группы - из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более 3 тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.
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