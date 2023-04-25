https://ria.ru/20230425/muzey-1867713763.html

Сургутский район Югры получит 281 миллион рублей на музей на Барсовой горе

Сургутский район Югры получит 281 миллион рублей на музей на Барсовой горе - РИА Новости, 25.04.2023

Сургутский район Югры получит 281 миллион рублей на музей на Барсовой горе

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получит 281 миллион рублей из федерального бюджета на строительство музея на территории... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T19:15

2023-04-25T19:15

2023-04-25T19:17

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

москва

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр – РИА Новости. Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа получит 281 миллион рублей из федерального бюджета на строительство музея на территории природно-археологического комплекса "Барсова гора", сообщил глава района Андрей Трубецкой. Музейно-туристический комплекс "Барсова гора" площадью 17 квадратных километров открылся в ноябре 2022 года, он включает в себя туристическую тропу "ЧелоВечность" протяженностью порядка 2,5 километра и 15 природных и археологических локаций. Возраст Барсовой Горы как объекта геологического наследия составляет более 200 тысяч лет. Находки с этой территории хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Стокгольма. "Двести восемьдесят один миллион рублей окружного финансирования на строительство музея на Барсовой горе получит Сургутский район… Из районного бюджета мы добавим еще порядка 50 миллионов. Итого на эту часть проекта планируем направить более 330 миллионов рублей из двух бюджетов", - написал Трубецкой в своем телеграм-канале. Музей должен стать функциональной и смысловой доминантой туристического комплекса. По словам Трубецкого, проект музея выполняют с учетом передового опыта в области эстетики минимализма и архитектуры, также учитываются современные требования к экспонированию и хранению музейных ценностей. Общая площадь будущего музея – более 1,6 тысячи квадратных метров. По плану в нем будет два экспозиционных зала площадью более 300 "квадратов", многофункциональный конференц-зал, фондохранилище, реставрационные мастерские, археологическая и 3D-лаборатории. Как подчеркнул глава муниципалитета, в собственное фондохранилище вернут коллекции и экспонаты, найденные на "Барсовой горе", из других музеев России. "Надеемся, что найдется подрядчик, который сможет воплотить в жизнь все задумки. Основная сложность реализации всего проекта в том, что Барсова гора – объект культурного наследия, и на ее территории не так много мест, не представляющих интереса для археологов. Поэтому варианты для прокладывания тропы и строительства музея ограничены", - отметил Трубецкой.

https://ria.ru/20230422/yugra-1867063121.html

https://ria.ru/20230425/torgovlya-1867626821.html

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, москва