https://ria.ru/20230425/muzey-1867657553.html

Новый гендиректор Третьяковки рассказала о первоочередных задачах

Новый гендиректор Третьяковки рассказала о первоочередных задачах - РИА Новости, 25.04.2023

Новый гендиректор Третьяковки рассказала о первоочередных задачах

Новый генеральный директор Третьяковки Елена Проничева рассказала о своих первоочередных задачах. Подробностями она поделилась в интервью с The Art Newspapper... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:29

2023-04-25T18:29

2023-04-25T18:29

новости культуры

культура

музеи

выставки

елена проничева

третьяковская галерея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850774439_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_e58935ada927e994cf534e2185ac3737.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый генеральный директор Третьяковки Елена Проничева рассказала о своих первоочередных задачах. Подробностями она поделилась в интервью с The Art Newspapper Russia. По ее словам, это выход галереи за пределы Москвы. Для этого, по мнению Проничевой, нужно расширить выставочную деятельность в регионах и взаимодействие с местными музеями. Она напомнила, что у Третьяковской галереи есть опыт подготовки и проведения таких проектов и они были популярны. В феврале стало известно, что возглавлявшая Политехнический музей Елена Проничева сменила по посту генерального директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.

https://ria.ru/20230425/manilova-1867615572.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, елена проничева, третьяковская галерея