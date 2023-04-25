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Новый гендиректор Третьяковки рассказала о первоочередных задачах - РИА Новости, 25.04.2023
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Культура
 
18:29 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/muzey-1867657553.html
Новый гендиректор Третьяковки рассказала о первоочередных задачах
Новый гендиректор Третьяковки рассказала о первоочередных задачах - РИА Новости, 25.04.2023
Новый гендиректор Третьяковки рассказала о первоочередных задачах
Новый генеральный директор Третьяковки Елена Проничева рассказала о своих первоочередных задачах. Подробностями она поделилась в интервью с The Art Newspapper... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:29
2023-04-25T18:29
новости культуры
культура
музеи
выставки
елена проничева
третьяковская галерея
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый генеральный директор Третьяковки Елена Проничева рассказала о своих первоочередных задачах. Подробностями она поделилась в интервью с The Art Newspapper Russia. По ее словам, это выход галереи за пределы Москвы. Для этого, по мнению Проничевой, нужно расширить выставочную деятельность в регионах и взаимодействие с местными музеями. Она напомнила, что у Третьяковской галереи есть опыт подготовки и проведения таких проектов и они были популярны. В феврале стало известно, что возглавлявшая Политехнический музей Елена Проничева сменила по посту генерального директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.
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новости культуры, музеи, выставки, елена проничева, третьяковская галерея
Новости культуры, Культура, Музеи, Выставки, Елена Проничева, Третьяковская галерея
Новый гендиректор Третьяковки рассказала о первоочередных задачах

Новый гендиректор Третьяковской галереи Проничева рассказала о первоочередных задачах

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяЕлена Проничева
Елена Проничева - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый генеральный директор Третьяковки Елена Проничева рассказала о своих первоочередных задачах. Подробностями она поделилась в интервью с The Art Newspapper Russia.
По ее словам, это выход галереи за пределы Москвы.
«
"Мы, как главный музей национального искусства России, обладающий уникальной коллекцией, должны расширять свое присутствие в регионах, дать возможность их жителям увидеть шедевры, которые знакомы всем со школьной скамьи", — заявила глава институции.
Для этого, по мнению Проничевой, нужно расширить выставочную деятельность в регионах и взаимодействие с местными музеями. Она напомнила, что у Третьяковской галереи есть опыт подготовки и проведения таких проектов и они были популярны.
«
"Например, "Выставка одной картины" в Кафедральном соборе Калининграда, которая в 2022 году собрала более 30 тысяч зрителей", — говорит руководитель.
В феврале стало известно, что возглавлявшая Политехнический музей Елена Проничева сменила по посту генерального директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.
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КультураНовости культурыМузеиВыставкиЕлена ПроничеваТретьяковская галерея
 
 
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