Новый гендиректор Третьяковки рассказала о первоочередных задачах
Новый гендиректор Третьяковской галереи Проничева рассказала о первоочередных задачах
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новый генеральный директор Третьяковки Елена Проничева рассказала о своих первоочередных задачах. Подробностями она поделилась в интервью с The Art Newspapper Russia.
По ее словам, это выход галереи за пределы Москвы.
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"Мы, как главный музей национального искусства России, обладающий уникальной коллекцией, должны расширять свое присутствие в регионах, дать возможность их жителям увидеть шедевры, которые знакомы всем со школьной скамьи", — заявила глава институции.
Для этого, по мнению Проничевой, нужно расширить выставочную деятельность в регионах и взаимодействие с местными музеями. Она напомнила, что у Третьяковской галереи есть опыт подготовки и проведения таких проектов и они были популярны.
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"Например, "Выставка одной картины" в Кафедральном соборе Калининграда, которая в 2022 году собрала более 30 тысяч зрителей", — говорит руководитель.
В феврале стало известно, что возглавлявшая Политехнический музей Елена Проничева сменила по посту генерального директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову.