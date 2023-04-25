https://ria.ru/20230425/ms-21-1867594887.html

Источник назвал стоимость нового российского самолета МС-21

Источник назвал стоимость нового российского самолета МС-21 - РИА Новости, 25.04.2023

Источник назвал стоимость нового российского самолета МС-21

Новейший российский пассажирский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей, примерно в 2 раза дешевле аналогичного Boeing, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:09

2023-04-25T14:09

2023-04-25T14:09

экономика

технологии

ростех

мс-21

россия

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Новейший российский пассажирский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей, примерно в 2 раза дешевле аналогичного Boeing, сообщил РИА Новости источник в госструктурах. МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Начало серийных поставок МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров, сообщал "Ростех" в начале апреля.

https://ria.ru/20230419/rosaviatsiya-1866358388.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, ростех, мс-21, россия, россия