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Источник назвал стоимость нового российского самолета МС-21 - РИА Новости, 25.04.2023
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14:09 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/ms-21-1867594887.html
Источник назвал стоимость нового российского самолета МС-21
Источник назвал стоимость нового российского самолета МС-21 - РИА Новости, 25.04.2023
Источник назвал стоимость нового российского самолета МС-21
Новейший российский пассажирский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей, примерно в 2 раза дешевле аналогичного Boeing, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:09
2023-04-25T14:09
экономика
технологии
ростех
мс-21
россия
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Новейший российский пассажирский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей, примерно в 2 раза дешевле аналогичного Boeing, сообщил РИА Новости источник в госструктурах. МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Начало серийных поставок МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров, сообщал "Ростех" в начале апреля.
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экономика, технологии, ростех, мс-21, россия, россия
Экономика, Технологии, Ростех, МС-21, Россия, Россия
Источник назвал стоимость нового российского самолета МС-21

Российский МС-21 будет стоить три миллиарда рублей, вдвое дешевле аналогичного Boeing

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСреднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Новейший российский пассажирский самолет МС-21 будет стоить 3 миллиарда рублей, примерно в 2 раза дешевле аналогичного Boeing, сообщил РИА Новости источник в госструктурах.
«
"Стоимость нового МС-21 составит порядка 3 миллиарда рублей, аналогичный Boeing стоит 5-6 миллиардов рублей", - сказал собеседник агентства.
МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Начало серийных поставок МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров, сообщал "Ростех" в начале апреля.
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ЭкономикаТехнологииРостехМС-21РоссияРоссия
 
 
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