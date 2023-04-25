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Государство будет субсидировать закупки самолетов МС-21, заявил Чемезов

Государство будет субсидировать закупки самолетов МС-21, заявил Чемезов - РИА Новости, 25.04.2023

Государство будет субсидировать закупки самолетов МС-21, заявил Чемезов

Государство будет субсидировать закупки самолетов МС-21, их стоимость для российских авиакомпаний будет ниже рыночной, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:07

2023-04-25T14:07

2023-04-25T14:07

экономика

сергей чемезов

ростех

мс-21

аэрофлот

россия

самолеты

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Государство будет субсидировать закупки самолетов МС-21, их стоимость для российских авиакомпаний будет ниже рыночной, сообщил РИА Новости генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов. Он отметил, что это делается специально, чтобы в сложный для отрасли момент авиакомпании могли позволить себе приобретение новой техники и внутренние перевозки развивались. "Понятно, что без мер господдержки такой подход не работает, поэтому государство, безусловно, поможет авиапрому частично компенсировать стоимость самолетов. Аналогичные подходы работают во многих странах, в той же Европе или Китае, где власти осознанно субсидируют стоимость авиатехники для перевозчиков, чтобы поддержать конкурентоспособный уровень цен", - сказал Чемезов. МС-21 – отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Начало серийных поставок МС-21 намечено на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы 6 лайнеров, сообщал "Ростех" в начале апреля.

https://ria.ru/20230419/rosaviatsiya-1866358388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сергей чемезов, ростех, мс-21, аэрофлот, россия, самолеты