https://ria.ru/20230425/moskva-1867599774.html

Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин

Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин - РИА Новости, 25.04.2023

Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин

Москва и Россия достойно проходят испытания, связанные с экономическими санкциями и международным давлением после начала спецоперации, промышленность города... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:19

2023-04-25T14:19

2023-04-25T14:19

общество

москва

россия

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858438761_0:246:2765:1801_1920x0_80_0_0_fd952d929e8353d019ff8393c8b948b4.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва и Россия достойно проходят испытания, связанные с экономическими санкциями и международным давлением после начала спецоперации, промышленность города развивается, все программы реализуются, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "С начала СВО мы проходим новый этап испытаний - это и военные испытания, и испытания экономическими санкциями, психологическое международное давление. Тем не менее, достойно проходим эти испытания", - сказал Собянин перед награждением москвичей государственными наградами и наградами города Москвы. Он отметил, что промышленность Москвы продолжает развиваться, все главные столичные программы реализуются. Развивается социальная сфера, экономика, транспорт, продолжается и благоустройство города. Мэр подчеркнул, что с 2020 года Москва и вся Россия также прошли испытания, связанные с пандемией коронавируса.

https://ria.ru/20230225/festival-1854300970.html

https://ria.ru/20230424/ataki-1867348034.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, россия, сергей собянин