https://ria.ru/20230425/moskva-1867599774.html
Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин
Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин - РИА Новости, 25.04.2023
Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин
Москва и Россия достойно проходят испытания, связанные с экономическими санкциями и международным давлением после начала спецоперации, промышленность города... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:19
2023-04-25T14:19
2023-04-25T14:19
общество
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва и Россия достойно проходят испытания, связанные с экономическими санкциями и международным давлением после начала спецоперации, промышленность города развивается, все программы реализуются, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "С начала СВО мы проходим новый этап испытаний - это и военные испытания, и испытания экономическими санкциями, психологическое международное давление. Тем не менее, достойно проходим эти испытания", - сказал Собянин перед награждением москвичей государственными наградами и наградами города Москвы. Он отметил, что промышленность Москвы продолжает развиваться, все главные столичные программы реализуются. Развивается социальная сфера, экономика, транспорт, продолжается и благоустройство города. Мэр подчеркнул, что с 2020 года Москва и вся Россия также прошли испытания, связанные с пандемией коронавируса.
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общество, москва, россия, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин
Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин
Мэр Москвы Собянин: город достойно проходит испытания, возникшие после начала спецоперации
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва и Россия достойно проходят испытания, связанные с экономическими санкциями и международным давлением после начала спецоперации, промышленность города развивается, все программы реализуются, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"С начала СВО мы проходим новый этап испытаний - это и военные испытания, и испытания экономическими санкциями, психологическое международное давление. Тем не менее, достойно проходим эти испытания", - сказал Собянин перед награждением москвичей государственными наградами и наградами города Москвы.
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Он отметил, что промышленность Москвы продолжает развиваться, все главные столичные программы реализуются. Развивается социальная сфера, экономика, транспорт, продолжается и благоустройство города.
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"Москва - город-герой. Москвичи - мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, которые всегда преодолевали сложности. Уверен, что и в этой ситуации победим", - добавил Собянин.
Мэр подчеркнул, что с 2020 года Москва и вся Россия также прошли испытания, связанные с пандемией коронавируса.
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