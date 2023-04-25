Рейтинг@Mail.ru
Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/moskva-1867599774.html
Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин
Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин - РИА Новости, 25.04.2023
Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин
Москва и Россия достойно проходят испытания, связанные с экономическими санкциями и международным давлением после начала спецоперации, промышленность города... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:19
2023-04-25T14:19
общество
москва
россия
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858438761_0:246:2765:1801_1920x0_80_0_0_fd952d929e8353d019ff8393c8b948b4.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва и Россия достойно проходят испытания, связанные с экономическими санкциями и международным давлением после начала спецоперации, промышленность города развивается, все программы реализуются, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "С начала СВО мы проходим новый этап испытаний - это и военные испытания, и испытания экономическими санкциями, психологическое международное давление. Тем не менее, достойно проходим эти испытания", - сказал Собянин перед награждением москвичей государственными наградами и наградами города Москвы. Он отметил, что промышленность Москвы продолжает развиваться, все главные столичные программы реализуются. Развивается социальная сфера, экономика, транспорт, продолжается и благоустройство города. Мэр подчеркнул, что с 2020 года Москва и вся Россия также прошли испытания, связанные с пандемией коронавируса.
https://ria.ru/20230225/festival-1854300970.html
https://ria.ru/20230424/ataki-1867348034.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858438761_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_c6768035380cf93d2b53167b10591bb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин
Москва достойно проходит испытания, связанные с СВО, заявил Собянин

Мэр Москвы Собянин: город достойно проходит испытания, возникшие после начала спецоперации

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Москва и Россия достойно проходят испытания, связанные с экономическими санкциями и международным давлением после начала спецоперации, промышленность города развивается, все программы реализуются, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"С начала СВО мы проходим новый этап испытаний - это и военные испытания, и испытания экономическими санкциями, психологическое международное давление. Тем не менее, достойно проходим эти испытания", - сказал Собянин перед награждением москвичей государственными наградами и наградами города Москвы.
Вывеска международного фестиваля документального кино aRTel.doc: Время героев на здании московского Цифрового Делового пространства в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
В Москве проходит второй день кинофестиваля о героях спецоперации
25 февраля, 17:06
Он отметил, что промышленность Москвы продолжает развиваться, все главные столичные программы реализуются. Развивается социальная сфера, экономика, транспорт, продолжается и благоустройство города.
«
"Москва - город-герой. Москвичи - мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, которые всегда преодолевали сложности. Уверен, что и в этой ситуации победим", - добавил Собянин.
Мэр подчеркнул, что с 2020 года Москва и вся Россия также прошли испытания, связанные с пандемией коронавируса.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Украина планировала атаки на Москву 24 февраля 2023 года, пишут СМИ
24 апреля, 14:18
 
ОбществоМоскваРоссияСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала