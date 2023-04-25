Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят девять спорткомплексов с бассейнами
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) девелоперы возводят на территории столицы девять спортивных комплексов с бассейнами, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С 2019 по 2023 год город выделил застройщикам почти 8,7 гектара земли для строительства спортивных комплексов, включающих бассейны. Договоры аренды заключены на пять-шесть лет. Сейчас возведение объектов находится на разных стадиях реализации – от проектирования до завершения строительства. Общая площадь сооружений превысит 50 тысяч квадратных метров", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, самый большой спорткомплекс площадью 21 тысяча квадратных метров строится в Некрасовке. Там будет бассейн, ледовая площадка, залы для баскетбола, волейбола, мини-футбола, а также теннисные корты. Также комплексы с бассейнами появятся в Северном Бутово, Зеленограде, Гольянове, Бибиреве, Внукове, Зябликове и Хорошево-Мневниках.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня в столице реализуется 21 спортивный масштабный инвестпроект. В городе появятся ледовые арены, бассейны, фитнес-центры, залы для игровых видов спорта и другие объекты.