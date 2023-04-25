https://ria.ru/20230425/moskva-1867505499.html

Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят девять спорткомплексов с бассейнами

Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят девять спорткомплексов с бассейнами - РИА Новости, 25.04.2023

Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят девять спорткомплексов с бассейнами

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) девелоперы возводят на территории столицы девять спортивных комплексов с бассейнами, сообщил... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:10

2023-04-25T10:10

2023-04-25T10:12

москва

некрасовка

зеленоград

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) девелоперы возводят на территории столицы девять спортивных комплексов с бассейнами, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С 2019 по 2023 год город выделил застройщикам почти 8,7 гектара земли для строительства спортивных комплексов, включающих бассейны. Договоры аренды заключены на пять-шесть лет. Сейчас возведение объектов находится на разных стадиях реализации – от проектирования до завершения строительства. Общая площадь сооружений превысит 50 тысяч квадратных метров", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, самый большой спорткомплекс площадью 21 тысяча квадратных метров строится в Некрасовке. Там будет бассейн, ледовая площадка, залы для баскетбола, волейбола, мини-футбола, а также теннисные корты. Также комплексы с бассейнами появятся в Северном Бутово, Зеленограде, Гольянове, Бибиреве, Внукове, Зябликове и Хорошево-Мневниках.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня в столице реализуется 21 спортивный масштабный инвестпроект. В городе появятся ледовые арены, бассейны, фитнес-центры, залы для игровых видов спорта и другие объекты.

https://ria.ru/20230321/moskva-1859360744.html

https://realty.ria.ru/20230406/sobyanin-1863444776.html

москва

некрасовка

зеленоград

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, некрасовка, зеленоград, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин