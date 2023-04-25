Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят девять спорткомплексов с бассейнами - РИА Новости, 25.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 25.04.2023 (обновлено: 10:12 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/moskva-1867505499.html
Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят девять спорткомплексов с бассейнами
Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят девять спорткомплексов с бассейнами - РИА Новости, 25.04.2023
Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят девять спорткомплексов с бассейнами
В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) девелоперы возводят на территории столицы девять спортивных комплексов с бассейнами, сообщил... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:10
2023-04-25T10:12
москва
некрасовка
зеленоград
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827730965_4:34:2204:1272_1920x0_80_0_0_c8d7640da4850fd459836f3269b85448.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) девелоперы возводят на территории столицы девять спортивных комплексов с бассейнами, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С 2019 по 2023 год город выделил застройщикам почти 8,7 гектара земли для строительства спортивных комплексов, включающих бассейны. Договоры аренды заключены на пять-шесть лет. Сейчас возведение объектов находится на разных стадиях реализации – от проектирования до завершения строительства. Общая площадь сооружений превысит 50 тысяч квадратных метров", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, самый большой спорткомплекс площадью 21 тысяча квадратных метров строится в Некрасовке. Там будет бассейн, ледовая площадка, залы для баскетбола, волейбола, мини-футбола, а также теннисные корты. Также комплексы с бассейнами появятся в Северном Бутово, Зеленограде, Гольянове, Бибиреве, Внукове, Зябликове и Хорошево-Мневниках.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня в столице реализуется 21 спортивный масштабный инвестпроект. В городе появятся ледовые арены, бассейны, фитнес-центры, залы для игровых видов спорта и другие объекты.
https://ria.ru/20230321/moskva-1859360744.html
https://realty.ria.ru/20230406/sobyanin-1863444776.html
москва
некрасовка
зеленоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1d/1827730965_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_df43a64c6eeeb8c4f635ab68529c8648.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, некрасовка, зеленоград, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин
Москва, Некрасовка, Зеленоград, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин

Ефимов: в рамках МаИП в Москве строят девять спорткомплексов с бассейнами

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) девелоперы возводят на территории столицы девять спортивных комплексов с бассейнами, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С 2019 по 2023 год город выделил застройщикам почти 8,7 гектара земли для строительства спортивных комплексов, включающих бассейны. Договоры аренды заключены на пять-шесть лет. Сейчас возведение объектов находится на разных стадиях реализации – от проектирования до завершения строительства. Общая площадь сооружений превысит 50 тысяч квадратных метров", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Ефимов: 14 спорткомплексов построят на северо-востоке Москвы в рамках КРТ
21 марта, 09:10
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, самый большой спорткомплекс площадью 21 тысяча квадратных метров строится в Некрасовке. Там будет бассейн, ледовая площадка, залы для баскетбола, волейбола, мини-футбола, а также теннисные корты. Также комплексы с бассейнами появятся в Северном Бутово, Зеленограде, Гольянове, Бибиреве, Внукове, Зябликове и Хорошево-Мневниках.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что сегодня в столице реализуется 21 спортивный масштабный инвестпроект. В городе появятся ледовые арены, бассейны, фитнес-центры, залы для игровых видов спорта и другие объекты.
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Собянин: спорткомплекс и семь школ и детсадов построят на востоке Москвы
6 апреля, 13:03
 
МоскваНекрасовкаЗеленоградВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала