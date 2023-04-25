https://ria.ru/20230425/moskva-1867486658.html

Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая

Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая - РИА Новости, 25.04.2023

Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая

Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T07:03

2023-04-25T07:03

2023-04-25T07:43

москва

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая", - написал мэр.Собянин уточнил, что 30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать по своим обычным тарифам.

https://ria.ru/20230331/shtraf-1862029284.html

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москва, общество, сергей собянин