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Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая - РИА Новости, 25.04.2023
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07:03 25.04.2023 (обновлено: 07:43 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/moskva-1867486658.html
Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая
Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая - РИА Новости, 25.04.2023
Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая
Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T07:03
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москва
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая", - написал мэр.Собянин уточнил, что 30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать по своим обычным тарифам.
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москва, общество, сергей собянин
Москва, Общество, Сергей Собянин
Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая

Мэр Москвы Собянин сообщил, что парковки в городе будут бесплатными 1, 8 и 9 мая

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкТабличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Табличка платной городской парковки на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 1, 8 и 9 мая", - написал мэр.
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Собянин уточнил, что 30 апреля и 7 мая нужно будет оплачивать парковку только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом продолжат работать по своим обычным тарифам.
 
МоскваОбществоСергей Собянин
 
 
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