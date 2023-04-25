https://ria.ru/20230425/moskva-1867473698.html
В центре Москвы временно перекроют ряд улиц
В центре Москвы временно перекроют ряд улиц - РИА Новости, 25.04.2023
В центре Москвы временно перекроют ряд улиц
Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют с 21.00 вторника, 25 апреля, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:31
2023-04-25T00:31
2023-04-25T02:58
москва
парад победы
общество
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728623187_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b66d91074727d9597d0529570c8768b.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют с 21.00 вторника, 25 апреля, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Двадцать пятого апреля, с 21.00, на ряде улиц в центре города будут вводиться временные перекрытия. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом ограничений", - говорится в сообщении.В частности, будут перекрыты участок улиц от Моховой до Тверского бульвара, от Большой Бронной до Большой Садовой, от Воздвиженки до Тверской.
https://ria.ru/20230424/moskva-1867309051.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728623187_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f4b1180fe5391a8544ed5c593ada4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, парад победы, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Парад Победы, Общество, Городское хозяйство Москвы
В центре Москвы временно перекроют ряд улиц
В центре Москвы 25 апреля временно перекроют ряд улиц