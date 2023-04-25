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В центре Москвы временно перекроют ряд улиц - РИА Новости, 25.04.2023
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00:31 25.04.2023 (обновлено: 02:58 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/moskva-1867473698.html
В центре Москвы временно перекроют ряд улиц
В центре Москвы временно перекроют ряд улиц - РИА Новости, 25.04.2023
В центре Москвы временно перекроют ряд улиц
Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют с 21.00 вторника, 25 апреля, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T00:31
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москва
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общество
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют с 21.00 вторника, 25 апреля, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Двадцать пятого апреля, с 21.00, на ряде улиц в центре города будут вводиться временные перекрытия. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом ограничений", - говорится в сообщении.В частности, будут перекрыты участок улиц от Моховой до Тверского бульвара, от Большой Бронной до Большой Садовой, от Воздвиженки до Тверской.
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москва, парад победы, общество, городское хозяйство москвы
Москва, Парад Победы, Общество, Городское хозяйство Москвы
В центре Москвы временно перекроют ряд улиц

В центре Москвы 25 апреля временно перекроют ряд улиц

© Пресс-служба комплекса городского хозяйстваТверская улица
Тверская улица
© Пресс-служба комплекса городского хозяйства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют с 21.00 вторника, 25 апреля, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Двадцать пятого апреля, с 21.00, на ряде улиц в центре города будут вводиться временные перекрытия. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом ограничений", - говорится в сообщении.
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В частности, будут перекрыты участок улиц от Моховой до Тверского бульвара, от Большой Бронной до Большой Садовой, от Воздвиженки до Тверской.
 
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