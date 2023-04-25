https://ria.ru/20230425/moskva-1867473698.html

В центре Москвы временно перекроют ряд улиц

В центре Москвы временно перекроют ряд улиц - РИА Новости, 25.04.2023

В центре Москвы временно перекроют ряд улиц

Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют с 21.00 вторника, 25 апреля, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T00:31

2023-04-25T00:31

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы временно перекроют с 21.00 вторника, 25 апреля, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. "Двадцать пятого апреля, с 21.00, на ряде улиц в центре города будут вводиться временные перекрытия. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учетом ограничений", - говорится в сообщении.В частности, будут перекрыты участок улиц от Моховой до Тверского бульвара, от Большой Бронной до Большой Садовой, от Воздвиженки до Тверской.

https://ria.ru/20230424/moskva-1867309051.html

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москва, парад победы, общество, городское хозяйство москвы