https://ria.ru/20230425/moldaviya-1867619169.html

Стало известно, кому из молдавских официальных лиц Россия запретила въезд

Стало известно, кому из молдавских официальных лиц Россия запретила въезд - РИА Новости, 25.04.2023

Стало известно, кому из молдавских официальных лиц Россия запретила въезд

Россия запретила въезд в страну главе МВД Молдавии Анне Ревенко, председателю парламентской юридической комиссии Олесе Стамате и депутатам парламента от... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:28

2023-04-25T15:28

2023-04-25T15:28

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россия

молдавия

дорин речан

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КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Россия запретила въезд в страну главе МВД Молдавии Анне Ревенко, председателю парламентской юридической комиссии Олесе Стамате и депутатам парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Оазу Нантою и Лилиану Карпу, сообщил Карп во вторник на своей странице в соцсети. Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Карп записал видеообращение, которое разместил на своей странице в Facebook*, обвинив Россию в поддержке сепаратистских движений в Молдавии. "Появился список лиц из Молдавии, которым запрещен въезд в Россию, в этот список вхожу и я… Я был одним из авторов закона, с помощью которого было введено наказание за сепаратизм, как и госпожа Стамате, в ее отношении также было принято такое же решение, равно как и в отношении господина Нантоя и министра внутренних дел. Решение в отношении главы МВД было принято, поскольку пограничная полиция выполнила свой долг и не впустила в страну лиц из Российской Федерации", - заявил Карп. Депутат заявил, что не планировал посещать Россию и уверен, что у его коллег тоже не было подобных планов. В министерстве иностранных дел и МВД Молдавии РИА Новости сообщили, что анализируют информацию и позже выступят с официальными комментариями. При этом Стамате заявила журналистам, что пока не получала официального подтверждения своего включения в список, но не будет удивлена, если действительно значится в нем. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230424/moldaviya-1867389130.html

https://ria.ru/20230421/moldavia-1866984709.html

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молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, молдавия, дорин речан